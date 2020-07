Έκρυψαν τα ίχνη των 3 εκατ. ευρώ μέσα από τρία εμιράτα

Της Άννας Κανδύλη

Μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή που διαπερνά τρία Αραβικά Εμιράτα και «ακουμπά» έναν «κυπριακό αριθμό», γνωστό στο «White House» και στη «White Porsca», μέχρι να καταλήξει στην Αθήνα, επιχειρήθηκε να χαθούν τα ίχνη των 3 εκατ. ευρώ. Του ποσού που η εταιρεία CCC – Consolidated Contractors Group Sal έδωσε στην Τοξότης Α.Ε. για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών το καλοκαίρι του 2016, καθώς η ίδια δεν μπορούσε να αναλάβει έργα εντός της Ελλάδας, σε συμμόρφωση με τον νόμο 89/1967. Η λιβανέζικη κατασκευαστική CCC, συµφερόντων της οικογένειας Χούρι, και η Τοξότης Α.Ε. του Χρήστου Καλογρίτσα σύναψαν, κατά τον τελευταίο, µια εικονική σύµβαση ώστε αφενός να δικαιολογηθεί το «πόθεν έσχες» της ελληνικής εταιρείας και αφετέρου να εκταµιευτεί γρήγορα το ποσό, χωρίς να χτυπήσουν τα «καµπανάκια» των ελεγκτικών Αρχών. Υπενθυµίζεται ότι τον Αύγουστο του 2016 είχε παιχτεί ένα «θρίλερ» µέχρι το και 5’ για το αν θα καταφέρει να καταθέσει την εγγυητική των 3 εκατ. ευρώ η «Ιωάννης Βλαδίµηρος Χ. Καλογρίτσας Τηλεόραση Πανελλαδικής Κάλυψης Μονοπρόσωπη Α.Ε.», προκειµένου να αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες. Η κατάθεση ήταν εκπρόθεσµη κατά 40 λεπτά. Ωστόσο, η επιτροπή για τον διαγωνισµό την έκανε δεκτή, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των υπόλοιπων 8 υποψηφίων. Η διαδροµή Η αρχική σύµβαση, λοιπόν, υπογράφεται στις 22/8/2016 µεταξύ της Al Ghandi & Consolidated Contractors International Company Llc (θυγατρική της CCC) η οποία εδρεύει στο Ντουµπάι (πρώτο εµιράτο) και της ελληνικής Τοξότης Α.Ε., µε αντικείµενο την υπεργολαβία που αφορούσε την εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού στο Al Zahia City Center Mall στο Sharjah (δεύτερο εµιράτο). Στις 29/8/2016 έγινε τροποποίηση της αρχικής σύµβασης, µε την εταιρεία Consolidated Construction Engineering & Procurement Co Sal (επίσης θυγατρική της CCC), που εδρεύει στο Αµπου Ντάµπι (τρίτο εµιράτο), να αναλαµβάνει τελικώς να πληρώσει τα 3 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό, προκειµένου να δικαιολογηθεί, εµφανιζόταν ως η προκαταβολή της CCC προς την Τοξότης Α.Ε. για την υποτιθέµενη, όπως τη χαρακτηρίζει ο κ. Καλογρίτσας, «υπεργολαβία». Και επελέγη αυτή η λύση, καθώς ήταν και η πλέον γρήγορη. Βάσει e-mail που εµπεριέχεται στη µήνυση την οποία κατέθεσε στην Εισαγγελί α Πρωτοδικών την περασµένη ∆ευτέρα ο κ. Καλογρίτσας κατά του λιβανέζικου κολοσσού και των νόµιµων εκπροσώπων του, ο Φουάντ Χούρι, οικονοµικός διευθυντής του οµίλου, ενηµερώνει στις 27 Αυγούστου 2016 τον Κυριάκο Τόµπρα, τον οικονοµολόγο που έφερε σε επαφή τις δύο πλευρές, πως «…οι τράπεζες µε τις οποίες µιλήσαµε µπροστά σου µίλησαν για δέκα ηµέρες και δύο εβδοµάδες, για να τελειώσουν µε τις διαδικασίες “Συµµόρφωσης και µάθε τον πελάτη σου (Know your Client-KYC)”. Μπορούµε να πορευθούµε παράλληλα µε τις τράπεζες των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων αύριο το πρωί και, αν βρεθούµε σε αδιέξοδο, συνεχίζουµε µε την υπεργολαβία. Τι νοµίζεις;». Την ίδια ηµέρα, λίγη ώρα αργότερα, ο Κ. Τόµπρας απαντά: «Μετά από αρκετές συζητήσεις σε σχέση µε το BB mt 760 (EE) και τις επιπλοκές µε τη διαδικασία KYC, πιστεύω πως όλοι κατανοούµε ότι δεν υπάρχει λόγος να χάνουµε τον χρόνο µας σε κάτι που ποτέ δεν θα επιτευχθεί. Είµαι 100% σίγουρος πως η ιδέα Φουάντ να προχωρήσουµε µε συµφωνητικό υπεργολαβίας είναι τώρα η µόνη και µοναδική ευκαιρία προκειµένου να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις του διαγωνισµού. Θα σας προωθήσω το συντοµότερο δυνατόν τα στοιχεία της εταιρείας και του λογαριασµού, προκειµένου να προετοιµάσετε τη συµφωνία και να προβείτε στην καταβολή».

