Το τελευταίο νησί: Η νέα σειρά της Ερτ1 με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου έρχεται στις οθόνες μας

Σύνοψη από το

  • Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ «Το τελευταίο νησί», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.
  • Ο Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, χτίζοντας μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί.
  • Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη ζωή του, υπενθυμίζοντάς του ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Το τελευταίο νησί: Η νέα σειρά της Ερτ1 με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου έρχεται στις οθόνες μας

Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ «Το τελευταίο νησί», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Σε σενάριο του Γιώργου Τελτζίδη και της Κάτιας Παπαϊωάννου, και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, με πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρή Αθερίδη και Μαρία Καλλιμάνη, πλαισιωμένους από ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, η νέα σειρά της ΕΡΤ μάς ταξιδεύει σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ενοχές, έρωτες και απρόσμενες εξελίξεις.

Τη δράση προαναγγέλλει και το τρέιλερ της σειράς, το οποίο αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η δραματική ιστορία.

Ο Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.
Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί.
Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου
Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας
Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου
Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS
Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος
Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη

Δείτε το trailer: 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΕΕ: Αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:42 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Η μεγάλη χίμαιρα: Όσα θα δούμε στο 6ο και τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής της ΕΡΤ1

Συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή, που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, «Η...
20:45 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Grand Hotel: Αλέξανδρος και Σοφία βλέπουν τον Πέτρο και χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τους ήρωες του “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ...
20:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 10: Ένας διαγωνιζόμενος δεν θα καταφέρει απόψε να μπει στο σπίτι

Δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι, από την πρώτη μπριγάδα, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία τω...
19:45 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Άγιος έρωτας: Χλόη και πατήρ Νικόλαος παραδίνονται στο πάθος τους

Ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν, στο νέο επεισόδιο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι