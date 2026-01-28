Το τελευταίο νησί: Η νέα σειρά της Ερτ1 με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου έρχεται στις οθόνες μας

Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ «Το τελευταίο νησί», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.
Σε σενάριο του Γιώργου Τελτζίδη και της Κάτιας Παπαϊωάννου, και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, με πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρή Αθερίδη και Μαρία Καλλιμάνη, πλαισιωμένους από ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, η νέα σειρά της ΕΡΤ μάς ταξιδεύει σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ενοχές, έρωτες και απρόσμενες εξελίξεις.
Τη δράση προαναγγέλλει και το τρέιλερ της σειράς, το οποίο αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η δραματική ιστορία.
Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου
Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας
Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου
Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS
Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος
Παραγωγή: ΕΡΤ
Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη
Δείτε το trailer: