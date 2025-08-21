Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 21/8/2025

Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 21/8/2025.
7 ώρες πριν
Ισραήλ: Το σκληρό πόκερ Νετανιάχου με την κατάπαυση πυρός και την πλήρη κατάληψη της Γάζας – Ο χρόνος είναι με το μέρος του Τελ Αβίβ
7 ώρες πριν
Ουκρανία: Η αλλαγή πολιτικής του Τραμπ για την εκεχειρία, το μοντέλο της Κορέας και η νέα ισχυρή «μεγάλη Ρωσία» του Πούτιν
7 ώρες πριν
Εγνατία Οδός: Την Πέμπτη στον Ανακριτή ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού – Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τους 3 ανθρώπους που απανθρακώθηκαν
8 ώρες πριν
Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο άνδρας που διέσωσε πατέρα και 2 παιδιά που παρασύρθηκαν από τα κύματα – «Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, ήταν σε σοκ»
7 ώρες πριν
Τουρνουά Ακρόπολις – Ελλάδα-Λετονία 104-86: Καταιγιστική η Εθνική με «καυτό» Γιάννη – ΒΙΝΤΕΟ
8 ώρες πριν
Υπνική άπνοια: Η Νο1 αρχαία πρακτική που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπισή της, σύμφωνα με μελέτη
10 ώρες πριν
Κουζίνα: Το Νο1 πράγμα που πρέπει να κάνετε για να αστράφτει από καθαριότητα, σύμφωνα με ειδικό
2 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025: Παρθένοι, ήρθε η ώρα για μία μεγάλη εκκαθάριση
38 λεπτά πριν