«Το παιδί από την αρχή»: Special edition επεισόδια της επιτυχημένης σειράς αρχίζουν από σήμερα στην ΕΡΤ1

«Το παιδί», η ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ1 με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, που φέρει την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, επιστρέφει από σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στις 23:00 με μια ειδική ενότητα επεισοδίων special edition, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τις περιπέτειες στο Νεοχώρι, από την αρχή!

Η ενότητα επεισοδίων special edition δεν θα μεταδοθεί την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12), την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12), το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Αντίθετα, θα μεταδοθεί κανονικά την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025.

Η σειρά, που άγγιξε το τηλεοπτικό κοινό με την αλήθεια, την ευαισθησία και τη δύναμη της αφήγησής της, συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη μοναδική της απήχηση. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 2.000.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει «Το παιδί» αποκλειστικά μέσω του ERTFLIX, καθιστώντας την μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές της ΕΡΤ στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Η σειρά έχει, επίσης, λάβει διεθνή αναγνώριση, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο των NEM Zagreb Awards, και είναι υποψήφια για το βραβείο στην κατηγορία «Best Finished TV Series in the CEE», ανάμεσα σε παραγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής μυθοπλασίας της ΕΡΤ και τη δυνατότητά της να ξεχωρίζει σε διεθνές επίπεδο.

Με τα επεισόδια special edition, η ΕΡΤ1 δίνει την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει εκ νέου τη σειρά από την αρχή, να επανεκτιμήσει κομβικές στιγμές της αφήγησης και να φωτίσει χαρακτήρες και θεματικούς άξονες που καθόρισαν τη μεγάλη επιτυχία της.

Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ1 και απολαύστε τα ειδικά επεισόδια του «Παιδιού».

Οι νέες περιπέτειες στο Νεοχώρι θα συνεχιστούν με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.