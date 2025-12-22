«Το παιδί από την αρχή»: Special edition επεισόδια της επιτυχημένης σειράς αρχίζουν από σήμερα στην ΕΡΤ1

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Το παιδί από την αρχή»: Special edition επεισόδια της επιτυχημένης σειράς αρχίζουν από σήμερα στην ΕΡΤ1

«Το παιδί», η ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ1 με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, που φέρει την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, επιστρέφει από σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στις 23:00 με μια ειδική ενότητα επεισοδίων special editionδίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τις περιπέτειες στο Νεοχώρι, από την αρχή!

Η ενότητα επεισοδίων special edition δεν θα μεταδοθεί την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12), την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12), το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Αντίθετα, θα μεταδοθεί κανονικά την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025.

Η σειρά, που άγγιξε το τηλεοπτικό κοινό με την αλήθεια, την ευαισθησία και τη δύναμη της αφήγησής της, συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη μοναδική της απήχηση. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 2.000.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει «Το παιδί» αποκλειστικά μέσω του ERTFLIX, καθιστώντας την μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές της ΕΡΤ στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Η σειρά έχει, επίσης, λάβει διεθνή αναγνώριση, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο των NEM Zagreb Awards, και είναι υποψήφια για το βραβείο στην κατηγορία «Best Finished TV Series in the CEE», ανάμεσα σε παραγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής μυθοπλασίας της ΕΡΤ και τη δυνατότητά της να ξεχωρίζει σε διεθνές επίπεδο.

Με τα επεισόδια special edition, η ΕΡΤ1 δίνει την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει εκ νέου τη σειρά από την αρχή, να επανεκτιμήσει κομβικές στιγμές της αφήγησης και να φωτίσει χαρακτήρες και θεματικούς άξονες που καθόρισαν τη μεγάλη επιτυχία της.

Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ1 και απολαύστε τα ειδικά επεισόδια του «Παιδιού».
Οι νέες περιπέτειες στο Νεοχώρι θα συνεχιστούν με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στέλνετε ακόμα Χριστουγεννιάτικες κάρτες; Τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας

Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Συνάντηση Παπασταύρου – Γκιλφόιλ: Στο επίκεντρο ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου

ΔΥΠΑ: 2.000 νέες θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους – Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:41 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει το μυστικό της Γαλήνης και της στήνει παγίδα

Απόψε στις 22:30 στον Alpha η συγκλονιστική συνέχεια της δραματικής σειράς του Apha «Porto Leo...
19:16 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Πετρούλα αφήνει την τελευταία της πνοή

Καθηλώνει το προτελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στ...
18:39 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Να μ’αγαπάς: Ο Θεόφιλος απειλεί να καταστρέψει τη Ζωή

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε...
17:48 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Βελτιωτικές κινήσεις με νέους συνεργάτες

Στοχευμένες κινήσεις για την ενίσχυση του «Καλημέρα Ελλάδα» κάνει ο ΑΝΤ1 ενόψει της νέας χρονι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα