Το 55ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου στην Καστοριά  3 – 5 Οκτωβρίου 2025

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου θα πραγματοποιήσει το 55ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριό της με τίτλο «Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης – Αξιοπιστία και Ελευθεροτυπία», 3 – 5 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ενυδρείου Καστοριάς.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Εσωτερικών του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου, η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Καστοριάς και η «Μακεδνός» Α.Ε. του Δήμου Καστοριάς.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει μέσα από εισηγήσεις έγκριτων επιστημόνων, πανεπιστημιακών και δημοσιογράφων αλλά και μέσα από γόνιμο διάλογο, το ρόλο και την αξία του επαγγελματία δημοσιογράφου και των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης, στην ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας.

Το συνέδριο αποτελεί ειδησεογραφικό γεγονός για όλα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους – μέλη της Ένωσης σε όλη την Ελλάδα και ως εκ τούτου έχει ευρύτατη προβολή πανελλαδικά και προσδίδει πολλαπλά οφέλη στον τόπο διεξαγωγής του.

Είναι ανοιχτό για τους δημοσιογράφους, τους φοιτητές – μαθητές και το κοινό.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

«Τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Προκλήσεις και Προοπτικές» « Η Αξιοπιστία και η Ελευθεροτυπία της Δημοσιογραφίας στην Περιφέρεια » « Μ.Μ.Ε. – Τουρισμός – Πολιτισμός: Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας »

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG–REGIO), καθώς και από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Επίσης θα γίνει παρουσίαση του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και παρουσίαση εργασιών και εντύπων που εκδίδονται από μαθητές Σχολείων της Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού.

Καθιερωμένη επιλογή της Ε.Σ.Ε.Τ. είναι στη διάρκεια του συνεδρίου να δίνεται λόγος και βήμα σε φορείς της περιοχής όπου διεξάγεται το κάθε συνέδριο, για την ενημέρωση, την ανάδειξη και την προβολή τοπικών θεμάτων, έργων, προοπτικών και δυνατοτήτων στον οικονομικό – επιχειρηματικό τομέα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό με σκοπό να αναδείξει κάθε ιδιαίτερο τοπικό έργο και δράση, που χαρακτηρίζει την φυσιογνωμία και την ταυτότητα της περιοχής.

Το συνέδριο έχει την ευγενική υποστήριξη της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και χορηγοί είναι η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ, η HELLENiQ ENERGY, η Credia Bank, το ξενοδοχείο «Esperos Palace Luxury & Spa Hotel», η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. (ΒEΡΓΙΝΑ), το NBS Travel, το Mazi Travel και η Fiori Catering.

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου.