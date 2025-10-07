Τηλεθέαση (6/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για τη Δευτέρα (6/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI- Σήμερα 19,1%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,5%
- ALPHA – Happy Day 16,4%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,3%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,6%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 18,8%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,7%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,7%
- MEGA – Buongiorno 11,3%
- OPEN – 10 παντού 7,6%
- STAR – Breakfast@Star 6,3%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,3%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 14,7%
- SKAI – Live You 12,5%
- SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 11,8%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,4%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,8%
- STAR – First Dates 4,9%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 17,9%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 17,6%
- MEGA – The Chase 14,4%
- ALPHA – Deal 14,3%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 12,3%
- STAR – Cash or trash 12,1%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,7%
- ANT1 – 5X5 8,4%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,3%
- SKAI- Ελληνική ταινία – Η Ψεύτρα 6,2%
- SKAI- Το ‘χουμε! 5,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 24,3%
- ALPHA – Happy Day 20,9%
- SKAI- Σήμερα 11,2%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,6%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 3,4%
Ζώνη 10-1
- ANT1 – Το Πρωινό 16,1%
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,8%
- MEGA – Buongiorno 12,4%
- STAR – Breakfast@Star 8,8%
- SKAI – Αταίριαστοι 5,8%
- OPEN – 10 παντού 3%
Μεσημεριανή ζώνη
- ANT1 – Αποκαλύψεις 13,7%
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 12%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 12,9%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,5%
- SKAI – Live You 7,5%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,3%
- STAR – First Dates 4,5%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 15,4%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 14,3%
- MEGA – The Chase 14,2%
- STAR – Cash or trash 11,6%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 9,7%
- ANT1 – 5X5 9,6%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,3%
- ALPHA – Deal 8,6%
- SKAI – Ελληνική ταινία “Η Ψεύτρα” 7,4%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 5,4%
- SKAI – Το ‘χουμε! 3,9%