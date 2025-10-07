Τηλεθέαση (6/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για τη Δευτέρα (6/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

SKAI- Σήμερα 19,1%

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,5%

ALPHA – Happy Day 16,4%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,3%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,6%

Ζώνη 10-1

SKAI – Αταίριαστοι 18,8%

ANT1 – Το Πρωινό 12,7%

ALPHA – Super Κατερίνα 11,7%

MEGA – Buongiorno 11,3%

OPEN – 10 παντού 7,6%

STAR – Breakfast@Star 6,3%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,3%

ANT1 – Αποκαλύψεις 14,7%

SKAI – Live You 12,5%

SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 11,8%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,4%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,8%

STAR – First Dates 4,9%

Απογευματινή ζώνη

MEGA – Live News 17,9%

STAR – Ο τροχός της τύχης 17,6%

MEGA – The Chase 14,4%

ALPHA – Deal 14,3%

ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 12,3%

STAR – Cash or trash 12,1%

ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,7%

ANT1 – 5X5 8,4%

OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,3%

SKAI- Ελληνική ταινία – Η Ψεύτρα 6,2%

SKAI- Το ‘χουμε! 5,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 24,3%

ALPHA – Happy Day 20,9%

SKAI- Σήμερα 11,2%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,6%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 3,4%

Ζώνη 10-1

ANT1 – Το Πρωινό 16,1%

ALPHA – Super Κατερίνα 13,8%

MEGA – Buongiorno 12,4%

STAR – Breakfast@Star 8,8%

SKAI – Αταίριαστοι 5,8%

OPEN – 10 παντού 3%

Μεσημεριανή ζώνη

ANT1 – Αποκαλύψεις 13,7%

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 12%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 12,9%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,5%

SKAI – Live You 7,5%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,3%

STAR – First Dates 4,5%

Απογευματινή ζώνη