Τηλεθέαση (6/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για τη Δευτέρα (6/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 19,1%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,5%
  • ALPHA – Happy Day 16,4%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,3%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,6%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 18,8%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12,7%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 11,7%
  • MEGA – Buongiorno 11,3%
  • OPEN – 10 παντού 7,6%
  • STAR – Breakfast@Star 6,3%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,3%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 14,7%
  • SKAI – Live You 12,5%
  • SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 11,8%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,4%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,8%
  • STAR – First Dates  4,9%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 17,9%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 17,6%
  • MEGA – The Chase 14,4%
  • ALPHA – Deal 14,3%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 12,3%
  • STAR – Cash or trash 12,1%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,7%
  • ANT1 – 5X5 8,4%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,3%
  • SKAI- Ελληνική ταινία – Η Ψεύτρα 6,2%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 5,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 24,3%
  • ALPHA – Happy Day 20,9%
  • SKAI- Σήμερα 11,2%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,6%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 3,4%

Ζώνη 10-1

  • ANT1 – Το Πρωινό 16,1%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 13,8%
  • MEGA – Buongiorno 12,4%
  • STAR – Breakfast@Star 8,8%
  • SKAI – Αταίριαστοι 5,8%
  • OPEN – 10 παντού 3%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ANT1 – Αποκαλύψεις 13,7%
  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 12%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 12,9%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,5%
  • SKAI – Live You 7,5%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,3%
  • STAR – First Dates 4,5%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 15,4%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 14,3%
  • MEGA – The Chase 14,2%
  • STAR – Cash or trash 11,6%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 9,7%
  • ANT1 – 5X5 9,6%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,3%
  • ALPHA – Deal 8,6%
  • SKAI – Ελληνική ταινία “Η Ψεύτρα” 7,4%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 5,4%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 3,9%

Περίπου οι μισοί οδηγοί που χάθηκαν στην άσφαλτο είχαν στο αίμα τους μια συγκεκριμένη ουσία – Ποια είναι αυτή;

Ποια συμπτώματα στο στόμα μπορεί να δείχνουν ότι έχετε διαβήτη

Βουλή: Σήμερα αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας

ΣΕΒ: Τι αναμένεται να πει σήμερα ο Μητσοτάκης για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Ζώδια και σχέσεις: Το χειρότερο ταίρι που μπορείτε να επιλέξετε – «Προσέξτε την αστρολογική συμβατότητα»

Signal: Μη χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή στα νέα iPhone 17 – «Κάντε αυτήν την αλλαγή αμέσως»
