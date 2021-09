Τα Φιλαράκια: Το top – 10 με τις πιο αστείες σκηνές

Τα Φιλαράκια είναι σίγουρα η πιο αγαπημένη σειρά. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της σειράς και ο Τζόι, ο Ρος, ο Τσάντλερ, η Μόνικα, η Ρέιτσελ και η Φοίβη μπαίνουν στις ζωές μας.

Με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ, η σειρά περιστρέφεται γύρω από έξι φίλους στη δεύτερη και στην τρίτη δεκαετία των ηλικιών τους που ζουν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Αυτές είναι οι 10 πιο… θρυλικές πλέον σκηνές από “Τα Φιλαράκια”

10.Το δερμάτινο παντελόνι

Όταν ο Ρος φορά ένα δερμάτινο παντελόνι και… κολλάει, ενώ βγαίνει σε ραντεβού. Ότι κι αν χρησιμοποιεί δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Η λοσιόν, η πούδρα και ότι άλλο τον συμβουλεύει ο Τζόι.

9. The Blackout

Όταν ο Τσάντλερ συναντά ένα μοντέλο της Victoria’s Secret και παθαίνει… black out. Δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη… Την ίδια ώρα, ο Ρος προσπαθεί να αποκαλύψει τα συναισθήματά του στη Ρέιτσελ στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και μια γάτα του… ορμάει

8.They don’t know that we know that they know

Το επεισόδιο που όλοι μαθαίνουν σταδιακά για τη σχέση της Μόνικας και του Τσάντλερ είναι γεμάτο στιγμές άφθονου γέλιου και.. βιτριολικών ατακών.

Η Μόνικα και η Ρέιτσελ προσπαθούν να τους αναγκάσουν να ομολογήσουν παίζοντας ένα παιχνίδι φλερτ με τον Τσάντλερ, μέχρι που εκείνος “λυγίζει” και ομολογεί τον έρωτά του για τη Μόνικα.

7.The Holiday Armadillo

Ποιος δεν θυμάται τη σκηνή που ο Ρος ντύνεται ως Armadillo, σε μια προσπάθεια να πείσει τον γιο του ότι το Χάνουκα έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τα Χριστούγεννα;

Φυσικά εμφανίζεται ο Άη Βασίλης Τσάντλερ και ο Σούπερ Μαν Τζόι.

6. Η Μόνικα μαθαίνει τις ερωτογενείς ζώνες στον Τσάντλερ

Η Μόνικα μαθαίνει τα μυστικά στον γυναικείο οργασμό στον Τσάντλερ και η περιγραφή της για τις ερωτογενείς ζώνες και τη σειρά προτίμησης γίνεται λίγο πιο… παραστατική από ότι περιμέναμε.

5.Unagi

Η χαρακτηριστική κίνηση του Ρος “Unagi” σκορπά τον τρόμο στη Ρέιτσελ και στη Φοίβη.

Όταν οι δύο φίλες ξεκινούν μαθήματα αυτοπροστασίας, ο Ρος προσπαθεί να τις πείσει ότι δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσουν έναν δράστη, που μπορεί να τους επιτεθεί.

Το μόνο που βοηθά είναι το… Unagi.

4. Όταν ο Τζόι γίνεται… Τσάντλερ

Όταν ο Τζόι φορά σχεδόν όλα τα ρούχα του Τσάντλερ χωρίς εσώρουχο

3. Το Trifle της Ρέιτσελ

Ένα γλυκό που πήρε άλλη τροπή. Η Ρέιτσελ φτιάχνει ένα παραδοσιακό γλυκό για την ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά μια κολλημένη σελίδα θα το μετατρέψει σε μισό Trifle και μισή πίτα του βοσκού.

Ο μόνος που μπορεί να το φάει είναι ο Τζόι…

2. Ο καναπές που κόλλησε στις σκάλες

Ο καναπές δεν έφτασε ποτέ στο διαμέρισμα. Οι οδηγίες του τσιγκούνη Ρος, που δεν ήθελε να πληρώσει τη μεταφορά, καταλήγουν σε καταστροφή

1. Ο μεθυσμένος γάμος

Η Ρέιτσελ και ο Ρος παντρεύονται στο Λας Βέγκας ενώ είναι μεθυσμένοι.