Ράδιο Αρβύλα: Πώς έκλεισε η 1η εβδομάδα στους πίνακες της τηλεθέασης

Enikos Newsroom

Media

Ράδιο Αρβύλα

Απόλυτη κυριαρχία και εντυπωσιακή πρωτιά κατέγραψαν οι «Ράδιο Αρβύλα» την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους.

H ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου έφεραν την εκπομπή στην κορυφή της τηλεθέασης, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 23,6% και 10,1 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 21,3% και 1,3 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή» είχαν μαζί τους 1.740.612 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα 20:00–20:59 (Δευτέρα–Τρίτη- Τετάρτη), συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, οι «Ράδιο Αρβύλα» έφεραν νέους τηλεθεατές στα ελεύθερα κανάλια, καθώς τα «Others» είχαν απώλειες στο κοινό 18–54.

Οι Ράδιο Αρβύλα επέστρεψαν και μαζί τους επέστρεψε η μοναδική τους χημεία, το αιχμηρό τους σχόλιο, αλλά και η αγάπη του κοινού που αποτυπώνεται ξεκάθαρα όχι μόνο στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στα χιλιάδες μηνύματα που δέχτηκαν.

Ραντεβού την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20:00, γιατί η επικαιρότητα χωρίς σάτιρα, δεν παλεύεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μείωση του clawback υπόσχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης εν μέσω κινητοποιήσεων των εργαστηριακών γιατρών

Δεύτερη μέρα απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών – Στήριξη από τον ΙΣΑ

Ανακαινίσεις και επισκευές κατοικιών: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τη χορήγηση του φορομπόνους έως 16.000 ευρώ

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Έρχονται νέα δάνεια ύψους 780 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις – Τι δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης

Τι σημαίνει η φράση «γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός» και από πού προέρχεται

Τα 4 πιο ισχυρά ζώδια στη διάρκεια της εποχής του Σκορπιού – «Αγκαλιάστε την εσωτερική σας μαγεία»
περισσότερα
13:03 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ποιοι προσπαθούν να εμποδίσουν την επανασύνδεση Ελβίρας και Χάρι;

Γαστρονομικές αναμετρήσεις αναμένονται στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψ...
09:22 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Stranger Things: Μπόμπι Μπράουν και Χάρμπορ επανενώθηκαν στο κόκκινο χαλί – Τα φλας επισκίασαν τις καταγγελίες

Μια πολυσυζητημένη επανένωση σημειώθηκε στην πρεμιέρα της 5ης και τελευταίας σεζόν του «Strang...
05:48 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 7/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 7/11/2025.
05:43 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 7/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 7/11/2025.
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς