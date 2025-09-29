«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Απόψε στις 22:00 ο Πειραιάς ντύνεται στα μαύρα και αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο

Ο Πειραιάς µαυροντυµένος αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο στο νέο επεισόδιο της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Ο Γιάµαρης αποκαλύπτει δεδοµένα της έρευνας στην οικογένεια Βούλγαρη, οδηγώντας τη Γαλήνη στα ίχνη του πραγματικού δολοφόνου!

Τι θα δούμε αναλυτικά

Ο Πειραιάς µαυροντυµένος αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο, µε την Αλεξάνδρα να αρνείται να δεχθεί το θάνατο του γιού της έως ότου βρεθεί ο δολοφόνος του.

Ο πατέρας Καπετανάκος, αντίστοιχα, βρίσκει διαφυγή στο ποτό. Η Βούλα προσπαθεί να πείσει την συντετριµµένη Άντζελα να αδράξει την ευκαιρία των εισιτηρίων και να φύγει για την Αµερική, έστω και µόνη της, ενώ ένα σημείωμα στα πράγματα του Στράτου θα δώσει στοιχεία για τη γυναίκα που βρισκόταν στη ζωή του.

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου) φιλά το γιο της τον Στράτο για τελευταία φορά. Δεν αντέχει άλλο και φεύγει από την εκκλησία αφήνοντας τον άνδρα της Ηλία (Αλέκος Συσσοβίτης) και το μικρό της γιο τον Ανδρέα (Δημήτρης Σέρφας).

Στο προαύλιο έρχεται να την βρει η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) αλλά η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να δεχτεί καμμιά κουβέντα παρηγοριάς από κανέναν. Είναι αφύσικο η μάνα να θάβει το παιδί της. Εύχεται καμμιά μάνα να μη βρεθεί στη θέση αυτή… Φεύγει συντετριμμένη, αφήνοντας την Γαλήνη πίσω της να την κοιτά βουρκωμένη. Καμμιά από τις δυο τους δεν ξέρει αυτά που επιφυλάσσει η μοίρα γι’ αυτές…

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου) κοιτά δακρυσμένη τα προσωπικά αντικείμενα του γιου της, τα σημειώματά του, το ρολόι του, τα σπίρτα του… Βρίσκει ένα σημείωμα από μια γυναίκα που τον αποκαλούσε «άνδρα της» και μίλαγε για τη νέα σελίδα στη ζωή τους που θ’ άρχιζαν σε λίγες μέρες, μακριά απ’ όλους…

Η πιστή Ματίνα (Γιάννα Ζιάννη) δεν μπορεί ν’ απαντήσει στο αγωνιώδες ερώτημα της Αλεξάνδρας για το ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα που έγραψε το σημείωμα αυτό στον Στράτο, πριν αυτός δολοφονηθεί…

Ο αστυνόμος Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης) σε δείπνο με την οικογένεια Βούλγαρη. Συζητούν με τον οικοδεσπότη και παλιό του συνάδελφο Ντίνο (Αντώνης Καρυστινός), την Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) και την αδελφή της την Ξένη (Μαρία Καβουκίδου) για την τραγική υπόθεση της δολοφονίας του νεαρού Στράτου Καπετανάκου.

Η Γαλήνη είναι φανερά ανήσυχη , πράγμα που δεν ξεφεύγει από το έμπειρο μάτι του Σπύρου. Φεύγοντας της ζητά να φροντίσει ώστε ο γιος της ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) να περάσει το πρωί από το γραφείο του για να καταθέσει ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση του φόνου του κολλητού του…