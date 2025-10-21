Παιχνίδια Εκδίκησης: Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;- Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την Τελευταία Πράξη.

Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Στη συναρπαστική Τελευταία Πράξη, όλα ανατρέπονται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει και οι θύτες γίνονται θηράματα.

Τι θα προκαλέσει η απόφαση της Μαρίνας να δώσει στη Μάγια αποδείξεις ότι ο Άγης δεν την ξεπέρασε; Μπορεί να την πείσει ότι ο άντρας της πλέον παίζει και με τις δύο;

Η Μαρίνα κάνει μια ύστατη προσπάθεια να βγάλει οριστικά τον πρώην σύζυγό της από τη ζωή της, αλλά δεν έχει υπολογίσει την εμμονή του Άγη να την καταστρέψει. Μαζί με τους φίλους που απομάκρυνε, ο Άγης έχασε και την προτεραιότητα που είχε στη ζωή του γιου του. Παρασυρμένος από τον θυμό, τους θεωρεί όλους υπεύθυνους για τα δικά του λάθη.

Και παρόλο που οι πρώην φίλοι του προσπαθούν διακριτικά να αδιαφορήσουν, εκείνος συνεχίζει να τους προκαλεί. Έχοντας βάλει στόχο να εκδικηθεί όσους κρίνει ότι τον έβλαψαν, οι παρασκηνιακές του κινήσεις είναι πλέον ανεξέλεγκτες. Όταν ο Χρήστος συνειδητοποιεί το σχέδιό του, βγαίνει στην αντεπίθεση και αρχίζει να μελετά το παρελθόν και τις κινήσεις του.

Η Μάγια συνειδητοποιεί τα ψέματά του και παίρνει μια πολύ δύσκολη απόφαση. Πού θα φτάσει το μένος του Άγη και, κυρίως, ποιο μυστικό από το ένοχο παρελθόν του θα τον καταστρέψει τελείως;

Η Τελευταία Πράξη έρχεται. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, και κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΛΕΚΟΣ ΚΥΡΑΝΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΧΑΛΗ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.