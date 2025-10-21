Παιχνίδια Εκδίκησης: Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;- Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Νάντια Ρηγάτου

Media

Παιχνίδια Εκδίκησης: Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;- Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την Τελευταία Πράξη.

Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Στη συναρπαστική Τελευταία Πράξη, όλα ανατρέπονται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει και οι θύτες γίνονται θηράματα.

Τι θα προκαλέσει η απόφαση της Μαρίνας να δώσει στη Μάγια αποδείξεις ότι ο Άγης δεν την ξεπέρασε; Μπορεί να την πείσει ότι ο άντρας της πλέον παίζει και με τις δύο;

Η Μαρίνα κάνει μια ύστατη προσπάθεια να βγάλει οριστικά τον πρώην σύζυγό της από τη ζωή της, αλλά δεν έχει υπολογίσει την εμμονή του Άγη να την καταστρέψει. Μαζί με τους φίλους που απομάκρυνε, ο Άγης έχασε και την προτεραιότητα που είχε στη ζωή του γιου του. Παρασυρμένος από τον θυμό, τους θεωρεί όλους υπεύθυνους για τα δικά του λάθη.

Και παρόλο που οι πρώην φίλοι του προσπαθούν διακριτικά να αδιαφορήσουν, εκείνος συνεχίζει να τους προκαλεί. Έχοντας βάλει στόχο να εκδικηθεί όσους κρίνει ότι τον έβλαψαν, οι παρασκηνιακές του κινήσεις είναι πλέον ανεξέλεγκτες. Όταν ο Χρήστος συνειδητοποιεί το σχέδιό του, βγαίνει στην αντεπίθεση και αρχίζει να μελετά το παρελθόν και τις κινήσεις του.

Η Μάγια συνειδητοποιεί τα ψέματά του και παίρνει μια πολύ δύσκολη απόφαση. Πού θα φτάσει το μένος του Άγη και, κυρίως, ποιο μυστικό από το ένοχο παρελθόν του θα τον καταστρέψει τελείως;

Η Τελευταία Πράξη έρχεται. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

 «Παιχνίδια Εκδίκησης»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, και κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΛΕΚΟΣ ΚΥΡΑΝΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΧΑΛΗ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών

Σύντομα η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Κοινωφελή ιδρύματα: Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο με κίνητρα για την ενεργοποίηση τους – Όλα όσα είπε ο Χατζηδάκης

Δημόσιο: Έρχεται νέο μηνιαίο επίδομα για τους εργαζόμενους-Οι δικαιούχοι και το ποσό

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS – Διαγράψτε αμέσως όλα τα μηνύματα από το κινητό σας αν δείτε αυτήν την προειδοποίηση της Googl...

Άνδρας ανακάλυψε την ταυτότητα του αγοριού που είχε ως τατουάζ η μητέρα του έπειτα από χρόνια μυστικότητας
περισσότερα
10:47 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 21/10/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 21 Οκ...
09:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
08:14 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αντώνης Καρυστινός: Όσα αποκάλυψε για τον Ντίνο Βούλγαρη που υποδύεται στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» 

Ο Αντώνης Καρυστινός, ο Ντίνος Βούλγαρης στην δημοφιλή σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτο...
22:16 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

«Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο

Η Αλεξάνδρα στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου, στο ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς