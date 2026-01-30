Οι πολιτικές εφημερίδες 30/1/2026 Enikos Newsroom 05:38, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 30/1/2026. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Μοιράσου το: Οι ΗΠΑ απειλούν με επιβολή κυμαινόμενων δασμών τις χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα Οι ΗΠΑ αναστέλλουν κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας Τραγωδία στα Ψαχνά Ευβοίας: Ηλικιωμένο ζευγάρι πέθανε από αναθυμιάσεις φωτιάς που ξεκίνησε από θερμαντικό σώμα σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 9 ώρες πριν «Αδέλφια ζείτε»: Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ – Με δάκρυα, καπνογόνα και συνθήματα το συγκλονιστικό «αντίο» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 7 ώρες πριν Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Αδήλωτο από το 2007 το υπόγειο όπου έγινε η φονική έκρηξη – Τα νέα στοιχεία και τα αναπάντητα ερωτήματα 7 ώρες πριν Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με στρατιωτικά πλήγματα αλλά τα αποτελέσματα είναι αβέβαια – Ορατός ο κίνδυνος ευρύτερου περιφερειακού πολέμου 10 ώρες πριν Εικόνες καταστροφής στην Αλεξανδρούπολη: «Έσπασαν» σιδηροδρομική γραμμή για να μην πλημμυρίσει οικισμός – «Έπεσαν μεγάλοι όγκοι νερού σε μικρό διάστημα» 10 ώρες πριν Δημοσκόπηση MRB: Στο 22,3% η ΝΔ, στη 2η θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1% – Τι λένε οι πολίτες για τη δήλωση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις 4 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα 20 λεπτά πριν Άνοια: Η τροφή που συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο και καλύτερη υγεία του εγκεφάλου 3 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026: Καρκίνοι, ακούστε το ένστικτό σας και όχι τον φόβο σας 9 ώρες πριν Αριθμολογία: Οι 10 ημερομηνίες γέννησης που προσελκύουν δυνατούς έρωτες 4 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα 9 λεπτά πριν Οι ΗΠΑ απειλούν να θέσουν δασμούς και να «αποπιστοποιήσουν» καναδικά αεροσκάφη σε μια τελευταία κίνηση εμπορικού πολέμου 20 λεπτά πριν Άνοια: Η τροφή που συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο και καλύτερη υγεία του εγκεφάλου 27 λεπτά πριν Σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας 31 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 30/1/2026 ENIKOS NETWORK Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απαλλαγής από τον ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3 περισσότερα 05:48 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 Οι οικονομικές εφημερίδες 30/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 30/1/2026. 22:52 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 Ζελένσκι: Αναμένουμε από τη Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας, εκ μέρους της Ρωσί... 18:58 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 Το σόι σου: Ο Μιχάλης ένα βήμα πριν παρατήσει τον Χαμπέα, απόψε στις 21:00 Ένα ακόμη απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” έρχεται απόψε στις 21:00 σ... 17:20 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 Άγιος Έρωτας: Ο Γεράσιμος εμφανίζεται ξαφνικά στο Μαύρο Λιθάρι Η Αναστασία μαθαίνει ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει ξανά, την ίδια στιγμή που η Άννα συνειδητοπο... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση... 9 λεπτά πριν Οι ΗΠΑ απειλούν να θέσουν δασμούς και να... 20 λεπτά πριν Άνοια: Η τροφή που συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο και... 27 λεπτά πριν Σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα... 31 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 30/1/2026 37 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 30/1/2026 59 λεπτά πριν Η Κολομβία περιορίζει τις εισαγωγές drones λόγω της... 1 ώρα πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (30/1) Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απαλλαγής από τον ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά Κτηματολόγιο: Ολοκληρώθηκε σε Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα Χρηματιστήριο: Πτώση 0,54% – Στα 642,27 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» για ευάλωτα νοικοκυριά στο τέλος του 2026 MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι