Οι πολιτικές εφημερίδες 24/1/2026 Enikos Newsroom 05:38, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 24/1/2026. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Μοιράσου το: Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη 34 χωρών για την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο στις 11 Φεβρουαρίου Φως στο Τούνελ: Συγκλονίζει η μητέρα της 16χρονης Λόρας – «Είσαι η ζωή μας – Δώσε ένα σημάδι ότι είσαι καλά» – Δείτε το βίντεο Κολομβία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο κοκαΐνης σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 7 ώρες πριν Άμπου Ντάμπι: Χωρίς αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Συνεχίζονται το Σάββατο οι τριμερείς συνομιλίες 7 ώρες πριν Εγκεφαλίτιδα προκάλεσε η γρίπη στην 6χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα 7 ώρες πριν New York Times: Ο Πούτιν έχει σοβαρό ανταγωνιστή στην άσκηση ανεξέλεγκτης ισχύος, τον Τραμπ 10 ώρες πριν Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας: Οι αυτοψίες και τα ποσά των αποζημιώσεων για τους πληγέντες 8 ώρες πριν Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών για την… προτεραιότητα – Βρισιές, κλωτσιές και μπουνιές στη μέση του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ 3 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026: Καρκίνοι, δείτε τι μπορείτε να πετύχετε αν δεν προσπαθείτε μόνοι σας 7 ώρες πριν Άνδρας βρήκε 2 αρχαία κρανία ενώ έσκαβε σε κήπο – Δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε 8 ώρες πριν Ύπνος: 3 καθημερινές συνήθειες που σας στερούν την ξεκούραση που χρειάζεστε, σύμφωνα με ειδικό 9 ώρες πριν Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 3 ημερομηνίες, πρέπει να μάθουν να χαλαρώνουν χωρίς ενοχές – «Η ξεκούραση είναι παραγωγική» 43 δευτερόλεπτα πριν Σαν σήμερα 24 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας 5 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 24/1/2026 11 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 24/1/2026 39 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (24/1) ENIKOS NETWORK 4 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο σύντροφος της ζωής σας Σύνδρομο Alagille: ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που οδηγεί σε προοδευτική ηπατική ανεπάρκεια Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026 Γεωγραφική ένδειξη για τα χειροτεχνικά προϊόντα: Τι αλλάζει με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας περισσότερα 18:02 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 Θανάσης Λάλας: «Ήμουν 186 κιλά και τώρα είμαι κάτω από τα 100 – Στο Τόκιο δεν μπορούσα να βρω να αγοράσω ρούχα» Για τα πολλά κιλά που έχασε μίλησε ο Θανάσης Λάλας στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγ... 12:55 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 Η Γη της Ελιάς: Ο Μανώλης φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τη Δάφνη και το παιδί της Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες... 12:16 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 O Μαρκ Κονσουέλος θα κάνει ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Fallen Angels» Ο παρουσιαστής talk show και πρωταγωνιστής του Riverdale, Μαρκ Κονσουέλος πρόκειται να κάνει τ... 08:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 MasterChef 2026 – Spoiler (26/1): Καλωσόρισμα με αποχωρήσεις στον μαγειρικό διαγωνισμό Την Πέμπτη (22/1) οι auditions του φετινού MasterChef έφτασαν στο τέλος τους. Μάλιστα, ολοκληρ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 24/1/2026 11 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 24/1/2026 39 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (24/1) 1 ώρα πριν Η Μελάνια Τραμπ οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό... 1 ώρα πριν Σενάριο γενικευμένου πολέμου καθώς το Ιράν δηλώνει... 1 ώρα πριν Φαίη Σκορδά: Η στήριξη από τον Θέμο Αναστασιάδη με …... 2 ώρες πριν Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη 34 χωρών για την... 2 ώρες πριν Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Με το που βγάζω το κοστούμι,... Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026 Γεωγραφική ένδειξη για τα χειροτεχνικά προϊόντα: Τι αλλάζει με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ: Πάνω από 300 επιχειρήσεις, με περισσότερες από 8.000 ευκαιρίες απασχόλησης-Τι δήλωσε η Κεραμέως Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 16 θέσεις στο δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα-Ποιους αφορά ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στον γενικό δείκτη τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι