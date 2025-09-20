Οι πολιτικές εφημερίδες 20/9/2025 Enikos Newsroom 05:38, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 20/9/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πάτρα: «Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο» λένε ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν συλληφθεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό

GNTM: Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα, το καλωσόρισμα Παπαγεωργίου-Ζενεβιέβ και η… μεταγραφή από το First Dates

ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times – «Aκατάλληλη και απαράδεκτη» σχολίασε

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων

7 ώρες πριν
Τι κρύβεται πίσω από την ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας – Η συνάντηση για τις σπάνιες γαίες και η αντίδραση του ΝΑΤΟ

7 ώρες πριν
Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από την οβίδα, φέρει εγκαύματα στο 60% του σώματός του – Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση 3 χιλιομέτρων

9 ώρες πριν
Στις 25 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο– «Θα συζητήσουμε και για τα F-35» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

7 ώρες πριν
Συνεδρίαση ΚΟ Νέας Δημοκρατίας: Τα μηνύματα Μητσοτάκη για ενότητα και μεταρρυθμίσεις, η εκλογή Χαρακόπουλου και η ένταση με Βλάχο

2 ώρες πριν
Φωτιά στις Αχαρνές: Οριοθετημένη η πυρκαγιά που κατέκαψε επιχειρήσεις ξυλείας και υποδημάτων – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

8 λεπτά πριν
Λιπώδες ήπαρ: Γιατρός αποκαλύπτει τα 2 σημάδια που συνδέονται με συσσώρευση λίπους στο συκώτι

37 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025: Δίδυμοι, κρατηθείτε σταθερά στην πορεία σας

7 ώρες πριν
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τις αρχαίες «Πέτρες του Δράκου» – Τι αποκάλυψε πρωτοποριακή ανάλυση για την προέλευσή τους

8 ώρες πριν
Ύπνος: Οι άνθρωποι που αισθάνονται κουρασμένοι όταν κοιμούνται λιγότερο από 8 ώρες το βράδυ, συνήθως εμφανίζουν αυτά τα 7 χαρακτηριστικά

8 λεπτά πριν
Λιπώδες ήπαρ: Γιατρός αποκαλύπτει τα 2 σημάδια που συνδέονται με συσσώρευση λίπους στο συκώτι

13 λεπτά πριν
Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

20 λεπτά πριν
Οι αθλητικές εφημερίδες 20/9/2025

25 λεπτά πριν
Οι οικονομικές εφημερίδες 20/9/2025

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η "ακτινογραφία"

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

05:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Οι αθλητικές εφημερίδες 20/9/2025
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 20/9/2025.

22:31 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Λένα Μαντά για «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: «Δεν γινόταν να μην υπάρχουν αλλαγές από το βιβλίο στη σειρά»
Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα ...

21:46 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Grand Hotel: Όλες οι εξελίξεις των πρώτων επεισοδίων
Το GRAND HOTEL ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21...

21:20 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Τζούλια Ρόμπερτς: Σε συζητήσεις για το σίκουελ της ταινίας «Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου»
Ο Λούκα Γκουαντανίνο δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τη σκηνοθεσία ενός σίκουελ της κλασικής ρομαντ... 8 λεπτά πριν
Λιπώδες ήπαρ: Γιατρός αποκαλύπτει τα 2 σημάδια που...

13 λεπτά πριν
Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα...

20 λεπτά πριν
Οι αθλητικές εφημερίδες 20/9/2025

25 λεπτά πριν
Οι οικονομικές εφημερίδες 20/9/2025

37 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025: Δίδυμοι,...

52 λεπτά πριν
Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (20/9)

1 ώρα πριν
Χάρης Βαρθακούρης: Απάντησε αν ο αδελφός του, Μιχαήλ...

1 ώρα πριν
Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά λέει ο... ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η "ακτινογραφία"

Κώτσηρας: 30% μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης από τον Ιανουάριο του 2026 – Πώς θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Ρεύμα: Φόβοι για αυξήσεις τον Οκτώβριο – Τι πρέπει να προσέχετε στην αναζήτηση τιμολογίου

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος