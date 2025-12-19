Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 19/12/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 19/12/2025
2 ώρες πριν
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις της κυβέρνησης, η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας»
8 ώρες πριν
Αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και ανοίγουν διόδια – Τι θα γίνει τις γιορτές
8 ώρες πριν
Φοινικούντα: Το Σάββατο απολογείται ο 30χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία της Πλάκας που παραδόθηκε – Όσα είπε στους αστυνομικούς και ο ρόλος του στο έγκλημα
8 ώρες πριν
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ρωμαϊκά τεχνουργήματα από μια πόλη που δεν υπήρξε ποτέ – Τα τρία εντυπωσιακά κτίρια και ο αμφορέας με τις… σαρδέλες
9 ώρες πριν
Ύπνος: Η απλή βραδινή ρουτίνα για να προστατεύσετε τα μαλλιά σας από το κρύο κατά τη διάρκεια του χειμώνα
10 ώρες πριν
Manifesting: Πώς να συναντήσετε τον σύντροφο της ζωής σας, ανάλογα με τον μήνα γέννησής σας
10 λεπτά πριν
Πέντε νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά δύο σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό
18 λεπτά πριν
ΕΥΔΑΠ: Αλλάζουν τα τιμολόγια του νερού
