Γουατεμάλα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών προς τις ΗΠΑ – Συνελήφθησαν 14 άτομα

  • Στην εξάρθρωση δικτύου διακίνησης μεταναστών με προορισμό τις ΗΠΑ προχώρησαν οι αρχές της Γουατεμάλας, συλλαμβάνοντας 14 άτομα που φέρονται να ανήκουν σε οργανωμένο εγκληματικό κύκλωμα.
  • Το δίκτυο, γνωστό ως «Λος Μοϊσές», διευκόλυνε τη μεταφορά μετανατών από τη Γουατεμάλα και άλλες χώρες, αρχικά στο Μεξικό και στη συνέχεια προς τις ΗΠΑ, μέσω αεροπορικών πτήσεων και ερημικών εκτάσεων.
  • Τα συλληφθέντα μέλη αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν σκληρύνει την πολιτική τους για την παράτυπη μετανάστευση.
Στην εξάρθρωση δικτύου διακίνησης μεταναστών με προορισμό τις ΗΠΑ προχώρησαν οι αρχές της Γουατεμάλας, συλλαμβάνοντας 14 άτομα που φέρονται να ανήκουν σε οργανωμένο εγκληματικό κύκλωμα. Την εξέλιξη ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, η εισαγγελία της χώρας.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Χουάν Οσόριο, το δίκτυο διευκόλυνε τη μεταφορά κατοίκων της Γουατεμάλας, καθώς και μεταναστών άλλων εθνικοτήτων, αρχικά στο Μεξικό. Από εκεί, οι διακινούμενοι επιβιβάζονταν σε αεροπορικές πτήσεις προς περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ και στη συνέχεια διέσχιζαν ερημικές εκτάσεις, καταλήγοντας στην πόλη Αλμπουκέρκι, στο Νέο Μεξικό.

Τα συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης, η οποία φέρεται να είναι γνωστή με την ονομασία «Λος Μοϊσές», αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος εκτιμώνται σε περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε αναπτύξει τη δράση του.

Η Γουατεμάλα, όπως και άλλες χώρες της κεντρικής Αμερικής, είναι μέρος των οδών που διασχίζουν χιλιάδες άνθρωποι στην προσπάθειά τους να φθάσουν στις ΗΠΑ, όπου όμως οι αρχές, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχουν σκληρύνει θεαματικά την πολιτική τους όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

