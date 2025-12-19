Ρόδος: Δάσκαλος καράτε καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανήλικες αθλήτριες – Μαρτυρίες για αγγίγματα σε ευαίσθητα σημεία

Σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών καταδικάστηκε ένας 59χρονος δάσκαλος καράτε στη Ρόδο για ασέλγεια σε δύο ανήλικες αθλήτριες, έπειτα από καταγγελίες που περιέγραφαν αγγίγματα, φιλιά και ανάρμοστες προσωπικές ερωτήσεις. Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο χωρίς ελαφρυντικό και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών με ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την έφεση, ενώ για μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετώπιζε τον αθώωσε.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η υπόθεση άρχισε να εξελίσσεται τον Φεβρουάριο του 2024, όταν μία από τις δύο ανήλικες κατήγγειλε ότι ο δάσκαλος καράτε μπήκε στα αποδυτήρια, την αγκάλιασε και τη φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος. Η καταγγελία έθεσε σε κίνηση τη διαδικασία διερεύνησης των περιστατικών που αποδόθηκαν στον εκπαιδευτή.

Η 15χρονη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και περιέγραψε πράξη χωρίς συναίνεση, αναφέροντας ότι ένιωσε φόβο και αμηχανία. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μάθημα καράτε, δηλώνοντας έντονη δυσφορία. Η μητέρα της κατέθεσε ότι η ανήλικη παρακολουθούσε μαθήματα καράτε με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή επί 5,5 χρόνια και ανέφερε αλλαγή στη συμπεριφορά του στις τελευταίες έξι προπονήσεις, με αναφορές στη σεξουαλική του ζωή και ανάρμοστες ερωτήσεις προς το κορίτσι.

Μετά τη δημοσιοποίηση της αρχικής καταγγελίας, εμφανίστηκαν και άλλες περιπτώσεις. Μία 16χρονη κατέθεσε ότι τον Δεκέμβριο του 2023 ο 59χρονος την άγγιξε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. Ακολούθως, μία 14χρονη υποστήριξε ότι είχε βιώσει αντίστοιχη συμπεριφορά, γεγονός που την έκανε να αισθανθεί άβολα και να αποχωρήσει από τη σχολή καράτε.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού συνέδεσε τις υποθέσεις ως προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου και αξιολόγησε ξεχωριστά κάθε περιστατικό. Η δικαστική κρίση κατέληξε στην επιβολή της ποινής για τις πράξεις που αποδείχθηκαν.

Από την πλευρά του, ο 59χρονος δήλωσε ότι «ουδέποτε άγγιξε ή φίλησε την 15χρονη», υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ώρα βρισκόταν στην είσοδο της σχολής και στο γραφείο του. Επικαλέστηκε την παρουσία άλλων μαθητών ως μαρτύρων και ανέφερε ότι οι συμπεριφορές παρερμηνεύθηκαν σε περιβάλλον άθλησης με έντονη ανθρώπινη αλληλεπίδραση.