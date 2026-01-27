Οι οικονομικές εφημερίδες 27/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 27/1/2026.

ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Το συνηθισμένο πρόβλημα στον ύπνο που συνδέεται με 172 ασθένειες – Πώς να προφυλαχθούμε

Συντάξεις: Πόσο βελτιωμένες αναμένονται το 2026, λόγω των αυξήσεων – Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες

Επίδομα παιδιού: Πότε αναμένονται οι αλλαγές για το 2026 – Τι μένει ίδιο

AI: Ολοκληρώστε τις δουλειές σας φωνάζοντας στο τηλέφωνό σας – Πώς λειτουργεί το Todoist Ramble

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
04:50 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

MasterChef: Ποιοί είναι οι δύο πρώτοι διαγωνιζόμενοι που αποχώρησαν με το «καλημέρα» – Δείτε βίντεο

Απαιτητική από τα πρώτα ήδη λεπτά αποδείχθηκε η πρώτη μαγειρική δοκιμασία του MasterChef τη Δε...
21:30 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος συναντά για πρώτη φορά την εγγονή του

Η Χριστίνα θέλει να υιοθετήσουν το μωρό της Ρίτας ο Χάρης και η Αναστασία στο νέο επεισόδιο τη...
20:22 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

MasterChef: Δεκαεπτά παίκτες περνάνε στη φάση της τελικής επιλογής, απόψε στις 21:00 στο Star

Απόψε,  Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, μπαίνουν στην ανανεωμένη κουζίνα του MasterChef 10 με στόχο να ...
19:53 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης επιχειρεί να σκοτώσει τον Ορφέα- Απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο

Ο Θεόφιλος μαθαίνει πως η Εβίτα δεν είναι βιολογικό του παιδί στο νέο διπλό επεισόδιο της σειρ...
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι