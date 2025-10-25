Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 25/10/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 25/10/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
8 ώρες πριν
Κορωπί: Αποκαλύψεις-σοκ για τον 50χρονο που γρονθοκόπησε δίχως έλεος την σύντροφό του – Το «θέατρο» στους αστυνομικούς και το σημάδι στο πρόσωπο του 4χρονου
2 ώρες πριν
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα ακόμη 12 συλληφθέντες – Ελεύθεροι με όρους οι 11 που απολογήθηκαν την Παρασκευή
9 ώρες πριν
Τραγωδία στο Γκάζι: Νέες μαρτυρίες από τις φίλες της 16χρονης – Τα περιστατικά μέθης στον ίδιο δρόμο που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» και η διαδικασία σφράγισης του κλαμπ
8 ώρες πριν
Συμμαχία των Προθύμων: Τα σημάδια «ωρίμανσης» στο Λονδίνο και η αφύπνιση της Ευρώπης – Πίεση στον Πούτιν και υπομονή με τον Τραμπ
9 ώρες πριν
Τραμπ: Αναβιώνει την «διπλωματία των κανονιοφόρων» στην Λατινική Αμερική – Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις σε εμπόρους ναρκωτικών στην Βενεζουέλα
1 ώρα πριν
Nερό με λεμόνι: Γιατρός του Χάρβαρντ αποκαλύπτει 8 στοιχεία που ίσως δεν γνωρίζατε – Τα οφέλη για την υγεία
2 ώρες πριν
Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025: Παρθένοι, τα οικονομικά σας μπαίνουν στο μικροσκόπιο
8 ώρες πριν
Αρχαιολογικό θρίλερ με γυάλινη θήκη με λείψανα 1.000 ετών που εγκαταλείφθηκε έξω από κρατική υπηρεσία – «Κλοπή από μουσείο ή αντικείμενο από ιδιωτική συλλογή;»
9 λεπτά πριν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Οκτωβρίου
24 λεπτά πριν
Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα ρωσική επιδρομή με πυραύλους στο Κίεβο – Τουλάχιστον οκτώ τραυματίες
34 λεπτά πριν
ΗΠΑ: Αισιόδοξος για τη διεθνή δύναμη στη Γάζα δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο
40 λεπτά πριν