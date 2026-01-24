Οι οικονομικές εφημερίδες 24/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 24/1/2026.

4 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο σύντροφος της ζωής σας

Σύνδρομο Alagille: ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που οδηγεί σε προοδευτική ηπατική ανεπάρκεια

Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026

Γεωγραφική ένδειξη για τα χειροτεχνικά προϊόντα: Τι αλλάζει με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
18:02 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Θανάσης Λάλας: «Ήμουν 186 κιλά και τώρα είμαι κάτω από τα 100 – Στο Τόκιο δεν μπορούσα να βρω να αγοράσω ρούχα»

Για τα πολλά κιλά που έχασε μίλησε ο Θανάσης Λάλας στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγ...
12:55 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Η Γη της Ελιάς: Ο Μανώλης φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τη Δάφνη και το παιδί της

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες...
12:16 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

O Μαρκ Κονσουέλος θα κάνει ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Fallen Angels»

Ο παρουσιαστής talk show και πρωταγωνιστής του Riverdale, Μαρκ Κονσουέλος πρόκειται να κάνει τ...
08:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 2026 – Spoiler (26/1): Καλωσόρισμα με αποχωρήσεις στον μαγειρικό διαγωνισμό

Την Πέμπτη (22/1) οι auditions του φετινού MasterChef έφτασαν στο τέλος τους. Μάλιστα, ολοκληρ...
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι