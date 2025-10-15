Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 15/10/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 15/10/2025
8 ώρες πριν
Φοινικούντα: «Κλειδί» το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε πριν από το διπλό φονικό ο 22χρονος συνεργός – Υποστηρίζει ότι πέταξε σε υπόνομο το κινητό του
7 ώρες πριν
Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα – Η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, τα «αγκάθια» και το αισιόδοξο σενάριο
7 ώρες πριν
Ρόδος: Πώς βρέθηκε το 3χρονο κοριτσάκι από την παιδική στη μεγάλη πισίνα – Διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ για το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων
7 ώρες πριν
Τέμπη: Στο εδώλιο οι «3» την Τετάρτη για τα βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης – Έως 3 χρόνια η διάρκεια της «μεγάλης δίκης» της 23ης Μαρτίου
9 ώρες πριν
Έλεγχοι από τους Ευρωπαίους αδιάφθορους στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζήτησαν πληρωμές και συμβάσεις σε βάθος 12ετίας – «Σφραγίστηκαν» 4 ΚΥΔ
17 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις το καραβάκι σε 7 δευτερόλεπτα
31 λεπτά πριν
Ψευδάργυρος: Το σημάδι στα νύχια που μπορεί να υποδεικνύει ανεπάρκεια, σύμφωνα με γιατρό
23 λεπτά πριν
Νότια Κορέα: Αξιωματούχοι θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ για συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τους δασμούς
31 λεπτά πριν