Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 12/11/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 12/11/2025
8 ώρες πριν
Βοιωτία: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον 27χρονο που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο – Οι τελευταίες κλήσεις του και η «διαμάχη» για μία γυναίκα
8 ώρες πριν
Τραμπ: Μπορεί να κάνει αγωγή κατά του BBC και πόσο πιθανό είναι να την κερδίσει; – Ανάλυση του Guardian
8 ώρες πριν
Ενοίκια 1 έτους χρωστά ο ρασοφόρος youtuber: Οι νέες αποκαλύψεις για τη δράση του – Την Τετάρτη απολογείται η αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
8 ώρες πριν
Βορίζια: «Αν είχαμε μικρότερο αμάξι, τώρα δεν θα μιλούσαμε» – Συγκλονίζει η γυναίκα που γλίτωσε από θαύμα από τα πυρά
9 ώρες πριν
Θεσπρωτία: Έφοδος σε σπίτι συγγενούς συλληφθέντα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και 500.000 ευρώ
53 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 1% των ανθρώπων μπορεί να βρει και τις 5 γάτες σε 12 δευτερόλεπτα
1 ώρα πριν
Κορτιζόλη: Η απλή συνήθεια που συνδέεται με την μείωση των επιπέδων της ορμόνης του στρες, σύμφωνα με μελέτη
8 ώρες πριν
Οι αρχαιολόγοι «ξεκλειδώνουν» το μυστήριο της πόλης που γέννησε το αλφάβητο: Νέες ανακαλύψεις ύστερα από 14 χρόνια «σιωπής»
15 ώρες πριν
Συνέντευξη του Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της JTI για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα – «Η φιλοσοφία μας είναι “ο άνθρωπος πρώτα”»
14 ώρες πριν
COSMOTE TELEKOM: Νέα εποχή συνδεσιμότητας σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας με δωρεάν γρήγορο ίντερνετ
14 ώρες πριν
Αλεξάνδρα Σταυροπούλου: Η διάσημη TikToker αποκαλύπτει στο enikos.gr την ιδέα πίσω από την «Τασία» – «Οι περισσότεροι με φωνάζουν έτσι στον δρόμο»
1 λεπτό πριν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου
8 λεπτά πριν
Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€
13 λεπτά πριν
ΗΠΑ: Κλιμακώνει ακόμη περισσότερο την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στη Λατινική Αμερική
21 λεπτά πριν