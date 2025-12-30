Οι αθλητικές μεταδόσεις 30/12/2025

Σύνοψη από το

  • Τα ματς Μαρούσι – Παναθηναϊκός για τη GBL και Μπουργκ – Πανιώνιος, Άρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία για το Eurocup ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Η ημέρα περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς και πλήθος αγώνων της Premier League.
  • Οι φίλοι του μπάσκετ θα παρακολουθήσουν και αγώνες της Euroleague, όπως το Βαλένθια – Παρτίζαν, ενώ υπάρχει και δράση από τη Roshn Saudi League.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς Μαρούσι – Παναθηναϊκός για τη GBL και Μπουργκ – Πανιώνιος, Άρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία για το Eurocup ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/12/2025):

18:00 ΕΡΤ Sports 2 Τανζανία – Τυνησία Κύπελλο Εθνών Αφρικής

18:00 ΕΡΤ Sports 3 Ουγκάντα – Νιγηρία Κύπελλο Εθνών Αφρικής

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Παναθηναϊκός GBL

19:15 Novasports 2HD Μπουργκ – Πανιώνιος Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

20:30 Novasports Prime Άρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

21:00 Novasports 3HD Βαλένθια – Παρτίζαν Euroleague

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπενίν – Σενεγάλη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ Sports 3 Μποτσουάνα – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:15 Novasports Extra 1 Βιλερμπάν – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Μπέρνλι – Νιούκαστλ Premier League

21:30 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον Premier League

21:30 Novasports News Γουέστ Χαμ – Μπράιτον Premier League

21:30 Novasports 5HD Τσέλσι – Μπόρνμουθ Premier League

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μονακό Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μούρθια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Σέλτικ Scottish Premiership

22:15 Novasports Premier League Άρσεναλ – Άστον Βίλα Premier League

22:15 Novasports 2HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς Premier League

08:00 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

