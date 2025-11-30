Οι αθλητικές μεταδόσεις 30/11/2025

Τα τέσσερα ματς για την 12η αγωνιστικής της Super League, με κορυφαίο το αθηναϊκό clasico ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, το ματς της Εθνικής ανδρών με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, το Grand Prix της Formula 1 και τα παιχνίδια από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/11/2025):

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger

13:15 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φόλενταμ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Τορίνο Serie A

14:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας Greek Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership

14:30 Novasports 3HD Ντινάμο Δρέσδης – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports

15:30 Novasports 4HD Τέλσταρ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον Premier League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών VolleyLeague

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Ίντερ Serie A

16:05 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ Premier League

16:05 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Γουλβς Premier League

16:30 Novasports Start Αμβούργο – Στουτγκάρδη Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μπέτις La Liga EA Sports

18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Αγώνας Μηχανοκίνητα

18:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

19:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ελλάδα Προκριματικοί Mundobasket

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Φιορεντίνα Serie A

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Εσπανιόλ La Liga EA Sports

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Εστρέλα Liga Portugal

20:30 Novasports 2HD Φράιμπουργκ – Μάιντς Bundesliga

20:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

21:00 Novasports 4HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Stoiximan Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Νάπολι Serie A

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γιούτα Τζαζ – Χιούστον Ρόκετς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Εστορίλ Liga Portugal