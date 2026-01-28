Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/1/2026

Σύνοψη από το

  • Το ματς Άγιαξ – Ολυμπιακός για το UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στις 22:00, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα αναμετρήσεων για το UEFA Champions League, όπως Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ και Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης.
  • Νωρίτερα, από τις 16:00, οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες μπάσκετ για Κύπελλο Ελλάδας, Eurocup και FIBA Basketball Champions League, καθώς και βόλεϊ για το CEV Cup.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Άγιαξ – Ολυμπιακός για το UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Κολοσσός Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών

18:00 Novasports Prime Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Eurocup

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός CEV Cup βόλεϊ

19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Λόντον Λάιονς Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Ουλμ Eurocup

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σαραγόσα FIBA Europe Cup

21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονακό – Γιουβέντους UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Άγιαξ – Ολυμπιακός UEFA Champions League

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βυθίζονται ή επιπλέουν τα κόπρανα σας; Τι σημαίνει για την υγεία σας

Το κόλπο για να επιλέγετε τις πατάτες με τη μεγαλύτερη θρεπτική αξία

Nέο voucher έως 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων, ποιους θα αφορά

ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα» στον φόρο ακινήτων -Όλες οι πληροφορίες

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
08:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:52 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η φαινομενικά «τέλεια» ζωή της Μελισσάνθης αρχίζει να γκρεμίζεται

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισό...
03:43 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

MasterChef: Οι 3 νέες αποχωρήσεις λίγο πριν από την είσοδο στο σπίτι

Στο τέλος της έφτασε η διαδικασία για την είσοδο στο σπίτι του MasterChef 10, με τη δοκιμασία ...
00:52 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Το τελευταίο νησί: Η νέα σειρά της Ερτ1 με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου έρχεται στις οθόνες μας

Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ «Το τελευταίο νησί», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Φεβ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι