Οι αθλητικές μεταδόσεις 21/9/2025 – Πού θα δείτε το ποδοσφαιρικό ντέρμπι των «αιωνίων»

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Super League και οι φιλικοί αγώνες των δύο «αιωνίων» στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9/2025):

09:30 ΕΡΤ Sports 1 Παρτίζαν – Σίδνεϊ Κινγκς Μπάσκετ

12:00 ΕΡΤ1 Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers Μπάσκετ

12:40 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 9η Ημέρα, Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Ρόμα SerieA

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Athens Kallithea FC Super League 2

14:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Αγώνας Μηχανοκίνητα

14:30 Novasports 3HD Κίελo – Καρλσρούη Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα La Liga

15:30 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Άγιαξ Eredivisie

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga Χάντμπολ

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Αταλάντα Serie A

16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ Premier League

16:30 ΕΡΤ2 Άρης – ΑΟ Μυκόνου 6ο Τουρνουά Μπάσκετ Νίκος Φάσουρας

16:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

17:30 COSMOTE SPORT 9 HD Πάρτικ Θιστλ – Σέλτικ Premier Sports Cup

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – ΑΕΚ Super League

17:45 Novasports 4HD Άλκμααρ – Φέγενορντ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Crete International Basketball Tournament 2025 Τελικός 3ης θέσης

18:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Γκλάντμπαχ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Κόμο Serie A

19:15 ΕΡΤ2 Περιστέρι – Προμηθέας 6ο Τουρνουά Μπάσκετ Νίκος Φάσουρας

19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Οβιέδο La Liga

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας Crete International Basketball Tournament 2025 Τελικός

20:30 Action 24 Ιντεπεντιέντε – Σαν Λορέντζο Liga Profesional Clausura

20:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Σασουόλο Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Ιντιάνα Φίβερ WNBAPlayoffs

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Χετάφε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Φαμαλικάο Liga Portugal

