Οι αθλητικές μεταδόσεις 19/1/2026

Σύνοψη από το

  • Τα ματς Παναιτωλικός – Λεβαδειακός και Βόλος – Ατρόμητος για τη Super League, καθώς και ο «τελικός» Ελλάδα – Ιταλία στο πόλο, ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Για τη Super League, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Λεβαδειακό στις 18:00, ενώ ο Βόλος ΝΠΣ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στις 20:00.
  • Στις 19:00 η Εθνική Ελλάδος πόλο ανδρών δίνει τον «τελικό» με την Ιταλία, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης πλούσια δράση από Serie A, Premier League και NBA.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς Παναιτωλικός – Λεβαδειακός και Βόλος – Ατρόμητος για τη Super League και ο «τελικός» Ελλάδα – Ιταλία στο πόλο ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Λεβαδειακός Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Ελλάς Βερόνα Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς NBA

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος Super League

20:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Καλαμάτα Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Γρανάδα – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 5 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Κόμο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Μπόρνμουθ Premier League

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Σεβίλλη La Liga

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Εστορίλ Liga Portugal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο ομπρέλες είναι ίδιες στη φωτογραφία αλλά μόνο αν έχετε μάτια σαν ακτίνες laser θα της εντοπίσετε στον προκαθορισμένο χρ...

Το βότανο της ευτυχίας που μπορεί να ενισχύσει τον εγκέφαλο και να καταπολεμήσει την κακοσμία του στόματος

Επιμένει η ακρίβεια στα τρόφιμα: Σε ποια προϊόντα θα υπάρξουν ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα -Υψηλό παραμένει και το κόστο...

Φόρος κληρονομιάς: Η διαδικασία, τα μυστικά και τα SOS

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle – Μαζί Drive

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle – Μαζί Drive   InStyle Η Υβόννη Μπόσνιακ, ...
05:38 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 19/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 19/1/2026.
22:16 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Καλά θα πάει κι αυτό: Η υγεία του Ερρίκου επιδεινώνεται – Ανατρεπτικές εξελίξεις

Τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», έρχονται από Δευτέρα ...
20:18 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Κυκλοφόρησαν ολοκληρωμένα τα 14 τραγούδια του B’ Ημιτελικού

Φέτος, το φανατικό κοινό της Eurovision στην Ελλάδα, μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε 28 πολύ καλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι