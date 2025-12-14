Οι αθλητικές μεταδόσεις 14/12/2025

Tα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με κορυφαίο το ντέρμπι Άρης-Ολυμπιακός, τα ματς της Greek Basketball League και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Aναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/12/2025):

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Σασουόλο Serie A

14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Αστέρας Aktor Greek Super League 2

14:30 Novasports 2HD Σάλκε – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Οβιέδο La Liga

15:30 Novasports Start Άγιαξ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ Premier League

16:00 Novasports 5HD Σάντερλαντ – Νιούκαστλ Premier League

16:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Νάπολι Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Μπιλμπάο La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Premier Sports Cup

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΑΕΚ Stoiximan Super League

17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ – Εξέλσιορ Eredivisie

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Λιντς Premier League

18:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Μάιντς Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

20:00 Novasports Prime Άρης – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανρέσα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Στουτγκάρδη Bundesliga

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ιντιάνα Πέισερς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Αλβέρκα Liga Portugal