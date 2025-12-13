Οι αθλητικές μεταδόσεις 13/12/2025

Tα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, τα ματς της Greek Basketball League και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Aναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/12/2025):

14:00 Action 24 Αιγάλεω – Καλαμάτα Greek Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νόριτς – Σαουθάμπτον EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κρεμονέζε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Άρης Stoiximan Greek Basketball League

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Greek Basketball League

16:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ – Γουότφορντ EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Έλτσε La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών 2025-26

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Προμηθέας Stoiximan Greek Basketball League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΑΠΟΕΛ – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Premier League Μπέρνλι – Φούλαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Οσασούνα La Liga

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Κολωνία Bundesliga

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρίο Άβε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan Greek Basketball League

21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Χεράκλες Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκραν Κανάρια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άιζεναχ – Γκέπινγκεν DAIKIN Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βενέτσια Lega Basket Serie A

21:30 Novasports 4HD Ανόβερο – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Γουλβς Premier League

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φόλκερκ – Χαρτς Scottish Premiership

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άβες Liga Portugal

