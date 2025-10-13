Οι αθλητικές μεταδόσεις 13/10/2025

Τα ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/10/2025):

16:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Βρυξέλλες

16:45 ΕΡΤ2 Φέρωνας Βέροιας – Αθηναϊκός Greek Handball Premier

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Βρυξέλλες

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Βρυξέλλες

21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 6HD Σλοβακία – Λουξεμβούργο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 5HD Σουηδία – Κόσοβο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Σλοβενία – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ισλανδία – Γαλλία UEFA World Cup Qualifiers

