Οι αθλητικές μεταδόσεις 1/2/2026

Σύνοψη από το

  • Το ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ κι Ολυμπιακού ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Η ημέρα είναι πλούσια σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, με παιχνίδια από Premier League, La Liga, Serie A και την ελληνική Super League.
  • Στο τένις, ο τελικός του Australian Open ανάμεσα σε Αλκαράθ και Τζόκοβιτς κλέβει την παράσταση, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αγώνες του NBA.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ κι Ολυμπιακού ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:30 Eurosport 1 Αλκαράθ – Τζόκοβιτς Τένις τελικός Australian Open

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μερκεζεφέντι – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανρέσα – Μάλαγα ACB Liga

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Πανιώνιος GBL

13:15 Novasports Prime Εξέλσιορ – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λέτσε Serie A

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:30 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor Super League

16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ Premier League

16:00 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Αταλάντα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Παναθηναϊκός GBL

16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A

17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Βαλένθια La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός Super League

19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Θέλτα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Ναϊμά Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal

20:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπενφίκα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς Μπάσκετ

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ NBA

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold

08:36 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

07:00 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

05:43 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

05:38 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

