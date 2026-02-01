Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνει την απόκτηση του Ισπανού αμυντικού Χάβι Ερνάντεθ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στο να «κλειδώσει» τη μεταγραφή του 27χρονου Ισπανού αριστερού μπακ, Χάβι Ερνάντεθ, από τη Λεγανιές, με τη μορφή δανεισμού για το υπόλοιπο της σεζόν. Η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο για έξι μήνες με πιθανή οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι, κι όπως όλα δείχνουν θα ανακοινωθεί σήμερα (1/2).

Ο Ερνάντεθ, ο οποίος φέτος αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλ Αραμπί του Κατάρ, είναι η επιλογή του Παναθηναϊκού για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο παίκτης επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη και έχει δείξει θετική διάθεση να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Η υπόθεση έχει μπει στην τελική ευθεία, με την ολοκλήρωση του δανεισμού από την Αλ Αραμπί να αναμένεται άμεσα και τις λεπτομέρειες να διευθετούνται τις επόμενες ώρες.

Προϊόν της Ακαδημίας της Ρεάλ ο Χάβι Ερνάντεθ, στην τελευταία του σεζόν στη La Liga είχε 31 συμμετοχές με τα χρώματα της Λεγανές, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ.

Δείτε βίντεο του από την σεζόν 2019-2020