Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 7/11/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 7/11/2025
8 ώρες πριν
Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία του γαμπρού του 39χρονου θύματος – Το άγριο επεισόδιο λίγους μήνες πριν από το μακελειό και οι φόβοι για συνέχιση της βεντέτας
8 ώρες πριν
Τι σηματοδοτεί η ιστορική συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο- Τα οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη για την Ελλάδα
7 ώρες πριν
Πελόζι: Η πολιτικός που τα «έβαλε» με τον Τράμπ όσο κανένας άλλος – Το ειρωνικό χειροκρότημα, το σκίσιμο ομιλίας του και τα αλληλοχτυπήματα ως το τέλος
10 ώρες πριν
Πανικός στον Λευκό Οίκο: Άνδρας κατέρρευσε δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης – ΒΙΝΤΕΟ
12 ώρες πριν
Πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοιχτά της Σομαλίας: Πέντε Έλληνες στο πλήρωμα του Hellas Aphrodite – «Είναι καλά στην υγεία τους»
1 ώρα πριν
Γνωστική εξασθένηση: 5 τροφές που βοηθούν στη μείωση του κινδύνου καθώς μεγαλώνετε, σύμφωνα με ειδικούς
8 ώρες πριν
Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πατητήρι κρασιού 5.000 ετών στην αρχαία πόλη «Αρμαγεδδών» – «Μοναδική ανακάλυψη»
8 λεπτά πριν
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Στο Ηράκλειο σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη – Θα ανακοινώσει μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή
16 λεπτά πριν
ΗΠΑ: Ύποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ – Στο νοσοκομείο όσοι άνοιξαν τον φάκελο που περιείχε λευκή σκόνη
24 λεπτά πριν
Δαπάνες αναβάθμισης κατοικιών: Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ και το 2026 – Τα όρια και οι προϋποθέσεις
32 λεπτά πριν