Ντόναλντ Τραμπ: Πολύ σύντομα θα αναπτυχθεί στη Γάζα διεθνής δύναμη σταθεροποίησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει την άμεση ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, η οποία θα συντονιστεί από τις ΗΠΑ, στη Γάζα, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η αποστολή της δύναμης θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, εκφράζοντας ικανοποίηση για την πορεία των εξελίξεων στην περιοχή. «Θα γίνει πολύ σύντομα. Και η κατάσταση στη Γάζα εξελίσσεται πολύ καλά», ανέφερε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο με ηγέτες της Κεντρικής Ασίας, όπου έκανε ειδική αναφορά στην πολυεθνική δύναμη που πρόκειται να περιλαμβάνει στρατεύματα από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή: AFP