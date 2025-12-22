Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 22/12/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 22/12/2025
9 ώρες πριν
Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους – Συζητούσαν για το πώς θα κάνουν «ξέπλυμα χρήματος»
8 ώρες πριν
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Ανοίγουν την Τρίτη τους δρόμους για τους εκδρομείς
8 ώρες πριν
ΗΠΑ: Αυξάνουν την πίεση στην Βενεζουέλα – Το νέο ρεσάλτο σε τάνκερ και ο στόχος του Τραμπ
8 ώρες πριν
Κασσελάκης για παραίτηση Μάλαμα: «Η πορεία μας δεν θα καθοριστεί από μεμονωμένα πρόσωπα, μηχανισμούς και προσωπικές ατζέντες»
30 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν τον Άγιο Βασίλη σε 8 δευτερόλεπτα
45 λεπτά πριν
Άνοια και εγκεφαλικό: Γιατρός προειδοποιεί για ένα δημοφιλές ρόφημα που αυξάνει τον κίνδυνο κατά 290% και 300% αντίστοιχα
6 λεπτά πριν
Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι αύριο η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά – Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι
14 λεπτά πριν
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (22/12) στην Αθήνα και σε άλλες 7 περιοχές της Αττικής
22 λεπτά πριν
ΗΠΑ: Το CBS αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ
30 λεπτά πριν