«Ο Γιατρός»: Απόφαση-έκπληξη του Alpha για τον τρίτο κύκλο της σειράς

Σε μια απόφαση-έκπληξη προχωρά ο Alpha για τον τρίτο κύκλο της σειράς «Ο Γιατρός», σύμφωνα με την Reallife.

Οι τηλεοπτικές… εφημερίες του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, που κρατά τον κεντρικό ρόλο στο ιατρικό σίριαλ, διακόπτονται για έναν μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Alpha σχεδιάζει να σταματήσει προσωρινά τη σειρά, η οποία μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 22:00.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Γιατρός» θα αποχωρήσει από την prime time του Alpha για το Δεκέμβριο, καθώς το κανάλι αποφάσισε λόγω Χριστουγέννων να μεταδώσει εκτάκτως στη θέση του παιδικές ταινίες.

Το ιατρικό σίριαλ με τον Κ. Μαρκουλάκη θα επιστρέψει στον αέρα του Alpha στο δεύτερο μισό της σεζόν με τα υπόλοιπα επεισόδια που ολοκληρώνουν τον τρίτο κύκλο.

02:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

