Στην prime time του ΑΝΤ1 θα βρεθεί η Ελένη Τσολάκη

Enikos Newsroom

Media

Ελένη Τσολάκη
Φωτογραφία: Instagram/elenitsolaki

Από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 στην prime time του καναλιού θα βρεθεί προσεχώς η Ελένη Τσολάκη, σύμφωνα με την Reallife.

Η παρουσιάστρια θα κάνει γκεστ εμφάνιση στη σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί, ρε πατέρα;», με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Στην κωμική σειρά, στην οποία ο κακοποιός Μιχαήλος κυνηγά τα τρία αδέλφια για να βρει τα 3 εκατ. ευρώ που τους άφησε ο πατέρας τους πριν πεθάνει, η Ελ. Τσολάκη θα υποδυθεί τον εαυτό της, μια δημοσιογράφο παρουσιάστρια.

Στο «Γιατί, ρε πατέρα;» προκύπτει μια εξαφάνιση και η υπόθεση που παίρνει δημοσιότητα παρουσιάζεται μέσα από την εκπομπή της. Το γύρισμα με την γκεστ εμφάνιση της παρουσιάστριας στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 έγινε ήδη στο πλατό του μαγκαζίνο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και αναμένεται προσεχώς στον αέρα.

