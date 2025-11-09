Ο Δικαστής: «Χτίζει» άλλοθι για τον γιο του

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», που είναι βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

Ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), φοβισμένος και απεγνωσμένος με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, ζητάει βοήθεια από τον Δράκο (Γιώργος Χρανιώτης), τον αρχηγό της συμμορίας του.

Κι ενώ ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) ανακρίνει τον Χρήστο (Μιχάλης Αρτεμισιάδης), ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) φοβούμενος τις εξελίξεις, προσπαθεί να δημιουργήσει άλλοθι για τον Άλκη (Νικόλας Χαλκιαδάκης).

Μόνο που ο Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), αποφασίζει να πάει στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο Λευτέρης (Γιάννης Σύριος) κι εκεί θα τον περιμένει μια περίεργη συνάντηση.

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου