Να μ΄αγαπάς: Το σατανικό σχέδιο της Σοφίας τινάζει τα πάντα στον αέρα

Σύνοψη από το

  • Η Σοφία, χωρίς ηθικούς φραγμούς, αλλοιώνει δείγματα DNA, παρουσιάζοντας ψευδή αποτελέσματα στον Θεόφιλο και πετώντας τη «βόμβα»: «Η Εβίτα δεν είναι παιδί σου!». Ο Θεόφιλος παγώνει, καθώς ο κόσμος του καταρρέει.
  • Η εγκυμοσύνη της Φωτεινής βγάζει εκτός εαυτού τη Σοφία, η οποία καταστρώνει ένα ακόμη πιο σκοτεινό σχέδιο, φτάνοντας στο σημείο να επιδιώξει ακόμη και την απώλεια του παιδιού.
  • Παράλληλα, η Σοφία συμμαχεί με τον αποφυλακισμένο πατέρα των διδύμων, ενώ η Νικαίτη προσπαθεί να παγιώσει την εξουσία της μέσα στο αρχοντικό, πιέζοντας τον εγγονό της να αναλάβει τα ηνία των επιχειρήσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Να μ΄αγαπάς

Στα επόμενα επεισόδια της σειράς Να μ’ αγαπάς, τα γεγονότα παίρνουν ανεξέλεγκτη τροπή και οι ισορροπίες ανατρέπονται επικίνδυνα. Η Σοφία, αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα, δείχνει πως τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει όταν βάζει έναν στόχο στο μυαλό της. Και αυτή τη φορά, το σχέδιό της αγγίζει τα όρια της απόλυτης καταστροφής.

Χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό, η Σοφία προχωρά σε μια ακραία κίνηση: παίρνει κρυφά δείγμα DNA από τον Χάρη και την Εβίτα και αλλοιώνει τα αποτελέσματα, παρουσιάζοντάς τα έτσι ώστε να φαίνεται πως το παιδί δεν είναι του Θεόφιλου. Με τον φάκελο στα χέρια, εισβάλλει στο γραφείο του, την ώρα που η Νικαίτη προσπαθεί μάταια να αποτρέψει το κακό. Εκείνη, αμετακίνητη, πετά τη «βόμβα» χωρίς κανέναν δισταγμό: «Η Εβίτα δεν είναι παιδί σου!».

Ο Θεόφιλος παγώνει. Τα χαρτιά πέφτουν από τα χέρια του και ο κόσμος του καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μη μπορώντας να διαχειριστεί αυτό που πιστεύει πως είναι η απόλυτη προδοσία, τους διώχνει όλους από το γραφείο, συντετριμμένος.

Ένα νέο σχέδιο που οδηγεί στην καταστροφή

Την ίδια στιγμή, η Σοφία δεν σταματά εκεί. Η είδηση ότι η Φωτεινή είναι έγκυος τη βγάζει εκτός εαυτού, καθώς αντιλαμβάνεται πως ο χωρισμός του Ορφέα και της Άννας επισπεύδεται. Χωρίς δισταγμό, αρχίζει να καταστρώνει ένα ακόμη πιο σκοτεινό σχέδιο, φτάνοντας στο σημείο να επιδιώξει ακόμη και την απώλεια του παιδιού.

Παράλληλα, ανοίγει ένα νέο, επικίνδυνο κεφάλαιο: η συμμαχία της με τον πατέρα των διδύμων, ο οποίος αποφυλακίζεται και επιστρέφει στο Ναύπλιο με σκοπό την εκδίκηση. Οι εξελίξεις παίρνουν ανεξέλεγκτη τροπή, την ώρα που η Νικαίτη, νιώθοντας πλέον ισχυρή μέσα στο αρχοντικό, προσπαθεί να παγιώσει την εξουσία της. Με τον Ορφέα να παλεύει για τη ζωή του στο νοσοκομείο, η ίδια πιέζει τον εγγονό της να αναλάβει τα ηνία των επιχειρήσεων, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συγκρούσεων που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάρτε βιταμίνη D την κατάλληλη ώρα, πιείτε τσάι τζίντζερ για την υπέρταση και άλλα 3 tips υγείας για το 2026

Η τοξική φράση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στις γιορτές

Στον αστερισμό των deals το 2025 ο εγχώριος κλάδος τροφίμων και ποτών

Τα 7 ορόσημα της αγοράς ενέργειας το 2026 – Τι έρχεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:05 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο Στέφανος Σαράτσης ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται την ...
10:06 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Κάθε νέα χρονιά φέρνει μαζί της νέες διατροφικές τάσεις με μικρές εκπλήξεις, μεγαλύτερη ουσία ...
09:00 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
08:00 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι