Να μ΄αγαπάς: Το σατανικό σχέδιο της Σοφίας τινάζει τα πάντα στον αέρα

Στα επόμενα επεισόδια της σειράς Να μ’ αγαπάς, τα γεγονότα παίρνουν ανεξέλεγκτη τροπή και οι ισορροπίες ανατρέπονται επικίνδυνα. Η Σοφία, αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα, δείχνει πως τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει όταν βάζει έναν στόχο στο μυαλό της. Και αυτή τη φορά, το σχέδιό της αγγίζει τα όρια της απόλυτης καταστροφής.

Χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό, η Σοφία προχωρά σε μια ακραία κίνηση: παίρνει κρυφά δείγμα DNA από τον Χάρη και την Εβίτα και αλλοιώνει τα αποτελέσματα, παρουσιάζοντάς τα έτσι ώστε να φαίνεται πως το παιδί δεν είναι του Θεόφιλου. Με τον φάκελο στα χέρια, εισβάλλει στο γραφείο του, την ώρα που η Νικαίτη προσπαθεί μάταια να αποτρέψει το κακό. Εκείνη, αμετακίνητη, πετά τη «βόμβα» χωρίς κανέναν δισταγμό: «Η Εβίτα δεν είναι παιδί σου!».

Ο Θεόφιλος παγώνει. Τα χαρτιά πέφτουν από τα χέρια του και ο κόσμος του καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μη μπορώντας να διαχειριστεί αυτό που πιστεύει πως είναι η απόλυτη προδοσία, τους διώχνει όλους από το γραφείο, συντετριμμένος.

Ένα νέο σχέδιο που οδηγεί στην καταστροφή

Την ίδια στιγμή, η Σοφία δεν σταματά εκεί. Η είδηση ότι η Φωτεινή είναι έγκυος τη βγάζει εκτός εαυτού, καθώς αντιλαμβάνεται πως ο χωρισμός του Ορφέα και της Άννας επισπεύδεται. Χωρίς δισταγμό, αρχίζει να καταστρώνει ένα ακόμη πιο σκοτεινό σχέδιο, φτάνοντας στο σημείο να επιδιώξει ακόμη και την απώλεια του παιδιού.

Παράλληλα, ανοίγει ένα νέο, επικίνδυνο κεφάλαιο: η συμμαχία της με τον πατέρα των διδύμων, ο οποίος αποφυλακίζεται και επιστρέφει στο Ναύπλιο με σκοπό την εκδίκηση. Οι εξελίξεις παίρνουν ανεξέλεγκτη τροπή, την ώρα που η Νικαίτη, νιώθοντας πλέον ισχυρή μέσα στο αρχοντικό, προσπαθεί να παγιώσει την εξουσία της. Με τον Ορφέα να παλεύει για τη ζωή του στο νοσοκομείο, η ίδια πιέζει τον εγγονό της να αναλάβει τα ηνία των επιχειρήσεων, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συγκρούσεων που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.