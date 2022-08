MTV VMA 2022: Δίχασε η πρώτη εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ μετά τη δίκη

Η εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ στα βραβεία MTV Video Music Awards 2022 την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στους θεατές.

«Το να γίνει ο Τζόνι Ντεπ ο άνθρωπος του φεγγαριού #VMA είναι σίγουρα μια επιλογή», ​​έγραψε στο Twitter ο ραδιοφωνικός παραγωγός Shem.

«Ο Johnny Depp που εμφανίζεται στα VMAs για αστείο βιντεάκι είναι πραγματικά απαίσιο», ανέφερε ο δημοσιογράφος Alex Suskind.

Ωστόσο, ένας τρίτος χρήστης του Twitter διαφώνησε, γράφοντας στο Twitter: «Ο Τζόνι Ντεπ που είπε «Γεια, χρειαζόμουν τη δουλειά» ήταν αρκετά αστείο, αλλά πρέπει να διαβάσετε καλά το δράμα του Ντεπ για να μάθετε περί τίνος πρόκειται. Τούτου λεχθέντος, συγχαρητήρια στα #VMA που έδωσαν σε έναν δυσφημισμένο άνθρωπο την ευκαιρία να βρεθεί ξανά στο προσκήνιο».

Στα λίγα δευτερόλεπτα που ο Ντεπ, 59 ετών, εμφανίστηκε στην οθόνη, ήταν μέσω ολογράμματος ντυμένος ως το εμβληματικό ασημένιο άγαλμα αστροναύτη των VMA που απονέμεται στους νικητές. Αστειεύτηκε: «Ε, ξέρεις τι; Χρειαζόμουν τη … δουλειά!».

