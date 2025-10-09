LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 9/10/2025 Enikos Newsroom 09:58, Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ

Ντόρα Μπακογιάννη για Σαμαρά: Έχει κόψει καιρό τις γέφυρες – Δεν ξέρω αν θα τολμήσει να κάνει κόμμα

Η κοπέλα του θεωρεί ότι «προσέβαλε» τη δουλειά της – «Έκανα ένα αστείο και τώρα θέλει να της ζητήσω συγγνώμη»

Τρομεροί γονείς: Γνωρίστε την οικογένεια Στεφανίδη

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων

32 λεπτά πριν Γάζα: Τα πρόσωπα-«κλειδιά» για την επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

4 λεπτά πριν Σούπερ μάρκετ: Με δύο τιμές τα προϊόντα στα ράφια – Θα αναγράφεται και η αρχική στον τόπο παραγωγής

58 λεπτά πριν Μάκης Βορίδης: Ο Βάρρας θα βγει βαριά εκτεθειμένος – Ήθελε να κάνει βοσκοτόπια 466 εκατ. ευρώ από πρόστιμα

2 ώρες πριν Συνελήφθη αλλοδαπός που επιτέθηκε σε εργαζόμενο του Μετρό – Άρχισε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου – ΒΙΝΤΕΟ

1 ώρα πριν ΣΥΡΙΖΑ: Ρευστό σκηνικό και συναντήσεις Φάμελλου με βουλευτές – Σε ποια ακροατήρια ποντάρει ο Αλέξης Τσίπρας

5 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το δαχτυλίδι αρραβώνων σε 10 δευτερόλεπτα

3 ώρες πριν Ανακαλύφθηκε βασιλική μήκους 30 μέτρων σε ιερή πόλη που αναφέρεται 8 φορές στη Βίβλο

2 ώρες πριν Η κοπέλα του θεωρεί ότι «προσέβαλε» τη δουλειά της – «Έκανα ένα αστείο και τώρα θέλει να της ζητήσω συγγνώμη»

51 λεπτά πριν Το σύμπαν «κλείνει το μάτι» σε 4 ζώδια – «Έρχεται η επιβεβαίωση που περιμένατε και απογειώνεστε»

2 λεπτά πριν Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

4 λεπτά πριν Σούπερ μάρκετ: Με δύο τιμές τα προϊόντα στα ράφια – Θα αναγράφεται και η αρχική στον τόπο παραγωγής

8 λεπτά πριν Χατζηδάκης: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τρέξουν πιο γρήγορα οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις των αγροτών

14 λεπτά πριν Τηλεθέαση (8/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

20 λεπτά πριν Βίντεο: Άγριο ξύλο σε σούπερ μάρκετ για ένα καρότσι – Γροθιές ακολούθησαν την έντονη λογομαχία

ENIKOS NETWORK

Καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης επηρεάζουν σοβαρά την ψυχική υγεία του 30% του πληθυσμού

5 αλλαγές στην ούρηση των ανδρών που ένας ογκολόγος δεν θα αγνοούσε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 10 Οκτωβρίου

Θέρμανση: Συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα -Δείτε ποιο καύσιμο σας συμφέρει

Google: Θα σαρώνει τα βίντεο στο τηλέφωνό σας – Δείτε πώς να το σταματήσετε

«Iron Maiden»: Προσομοίωση δείχνει πώς η συσκευή βασανιστηρίων Iron Maiden οδηγούσε σε φρικτό θάνατο – Ανατριχιαστικό βίντε...

09:43 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025 Τηλεθέαση (8/10): Τα νούμερα το βράδυ της Τετάρτης – Οι σειρές που ξεχώρισαν
Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζών...

08:56 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025 Τρομεροί γονείς: Γνωρίστε την οικογένεια Στεφανίδη
Δύο γονείς. Τρία παιδιά. Μια τρομερή οικογένεια! Είναι οι Τρομεροί γονείς και κάνουν πρεμιέρα ...

08:19 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025 Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Νέα πρόσωπα έρχονται να ταράξουν τις ζωές της Μελισσάνθης και της Ιουλίας
Νέο διπλό επεισόδιο της σειράς "Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι" έρχεται την Παρασκευή σ...

05:48 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 9/10/2025
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 9/10/2025. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4 λεπτά πριν Σούπερ μάρκετ: Με δύο τιμές τα προϊόντα στα ράφια –...

8 λεπτά πριν Χατζηδάκης: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τρέξουν πιο...

14 λεπτά πριν Τηλεθέαση (8/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και...

20 λεπτά πριν Βίντεο: Άγριο ξύλο σε σούπερ μάρκετ για ένα καρότσι...

26 λεπτά πριν Κασσελάκης: «Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον...

32 λεπτά πριν Γάζα: Τα πρόσωπα-«κλειδιά» για την επίτευξη της...

39 λεπτά πριν Ρον Ντιν: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Breakfast Club» σε ηλικία...

45 λεπτά πριν Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Τον έβρισαν, τον...

51 λεπτά πριν Το σύμπαν «κλείνει το μάτι» σε 4 ζώδια – «Έρχεται η...

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 10 Οκτωβρίου

Θέρμανση: Συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα -Δείτε ποιο καύσιμο σας συμφέρει

Εργασιακό νομοσχέδιο: 6 SOS για το 13ωρο – Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης