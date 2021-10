J2US: Ο Νίκος Κοκλώνης, ο Νίκος Οικονομόπουλος και η… φάρσα – ΒΙΝΤΕΟ

Μία ξεκαρδιστική φάρσα είχε ετοιμάσει η παραγωγή του J2US στον Νίκο Κοκλώνη.

Όσο ήταν στη σκηνή του σόου ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο γνωστός παρουσιαστής ανέφερε ότι έχει μία έκπληξη και συνδέθηκε τηλεφωνικά με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Ή έτσι τουλάχιστον νόμιζε, καθώς όλο αυτό αποδείχθηκε πως ήταν φάρσα.

Μάλιστα ο Νίκος Κοκλώνης στο τέλος της συνομιλίας του με τον γνωστό τραγουδιστή ανανέωσε το ραντεβού τους για κάποιο από τα επόμενα live του Just the 2 of Us.

Λίγο αργότερα ο σοκαρισμένος Νίκος Κοκλώνης ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές και από τον Νίκο Οικονομόπουλο, εξηγώντας πως οι συνεργάτες του τού έκαναν πλάκα και είχαν φέρει τον τραγουδιστή Γιάννη Χατζόπουλο που κάνει μιμήσεις γνωστών τραγουδιστών.