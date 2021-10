Ο κορονοϊός “χτύπησε” το J2US – Η ανακοίνωση του Κοκλώνη

Ο κορονοϊός “χτύπησε” το J2US . Άτομα από την παραγωγή διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό, με συνέπεια να υπάρξουν αλλαγές στο live.

“Η ζωή όλων μας με τον κορονοϊό έχει αλλάξει. Εμείς εδώ το ξέρουμε καλά εμείς γιατί ήμασταν η πρώτη παραγωγή που από πέρυσι εφαρμόσαμε καθολικό έλεγχο με 3 rapid test την εβδομάδα και πριν από την είσοδο όλων στο πλατό κάναμε και μοριακά.

Δυστυχώς στην παραγωγή – παρότι είναι εμβολιασμένοι, αντιμετωπίσαμε κρούσματα. Έτσι, απόψε κάποιοι για λόγους ασφαλείας, και κάποιοι προληπτικά, δεν θα βρίσκονται μαζί μας. Τους στέλνουμε ένα μεγάλο φιλί, τη θετική μας ενέργεια και γρήγορα περαστικά. Ευτυχώς είναι συμπτωματικοί” ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης, στην έναρξη του αποψινού live του Just The Two of Us.

Είπε ότι τηρούνται από όλους τα μέτρα που υπαγορεύουν οι αρμόδιοι φορείς και τόνισε: “Εμβόλια ή όχι πρέπει να προσέχετε. Πάμε να κρατάμε αποστάσεις όσο γίνεται και να τηρούμε τα μέτρα”

Νίκος Κοκλώνης: Οι αλλαγές στο live

Ο παρουσιαστής είπε ότι απόψε θα τραγουδήσουν μόνο 10 ζευγάρια που θα βαθμολογηθούν από κριτές, όμως δεν θα υπάρξει αποχώρηση λόγω των απουσιών.

Ως εκ τούτου, δεν θα ανοίξουν οι γραμμές για να γίνει ψηφοφορία κοινού.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης, το ζευγάρι με την υψηλότερη βαθμολογία θα είναι εκείνο που θα διαλέξει το τραγούδι που θα ερμηνεύσει την επόμενη εβδομάδα.