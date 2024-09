Η ΕΡΤ μετατρέπει τη Eurovision σε… talent show – Προκριματικά πριν από τον εθνικό τελικό

Έπειτα από δύο δεκαετίες απευθείας αναθέσεων και επιλογών μέσω κριτικής επιτροπής, η Eurovision επιστρέφει στο televoting και στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού.

Το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Βασιλεία της Ελβετίας τον Μάιο του 2025 θα προκύψουν από τον πρώτο εθνικό τελικό έπειτα από 22 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΡΤ, Κατερίνα Κασκανιώτη. Οι πρώτες σκέψεις για επαναφορά της διαγωνιστικής διαδικασίας έγιναν πριν από δύο χρόνια, μετά τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τον τελικό, φούντωσαν μετά το ρεκόρ τηλεθέασης με τη Μαρίνα Σάττι στη Eurovision, ενώ η τελική απόφαση της ΕΡΤ ελήφθη τις τελευταίες εβδομάδες λόγω αυξημένης ζήτησης από την πλευρά καλλιτεχνών.

Ο εθνικός τελικός της Eurovision επιστρέφει και, μάλιστα, ίσως να μην είναι μόνο ένας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η διοίκηση της ΕΡΤ εξετάζει το ενδεχόμενο να μη διοργανώσει μόνο μία βραδιά τελικού, αλλά, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής από υποψήφιους καλλιτέχνες, να υπάρξουν και προκριματικά. Η επιλογή του τραγουδιού για τη Eurovision, στην περίπτωση αυτή, θα εξελιχθεί σε διευρυμένη διαγωνιστική διαδικασία με επιμέρους στάδια, στα πρότυπα των μουσικών talent shows. Το ακριβές φορμάτ που θα λάβει ο ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής θα αποφασιστεί τον επόμενο μήνα από τη διοίκηση της ΕΡΤ.

Για την ιστορία, ο τελευταίος εθνικός τελικός για την επιλογή καλλιτέχνη και τραγουδιού για τη Eurovision έγινε το 2003 με νικήτρια τη Μαντώ και το «Never let you go», ενώ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Βαρδής, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Αλέξανδρος Χατζής και η Σαμπρίνα. Ακολούθησαν και άλλοι εθνικοί τελικοί, οι οποίοι, ωστόσο, έγιναν κατόπιν απευθείας ανάθεσης σε καλλιτέχνες και σκοπό είχαν την επιλογή μόνο του τραγουδιού, με τελευταίο το 2017 οπότε και επελέγη η Demy για να διαγωνιστεί στη Eurovision με το «This is love».