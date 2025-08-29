Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Παγκόσμια πρεμιέρα για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου – Το επίσημο τρέιλερ για το «Bugonia»

Mε αφορμή την χθεσινή παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia» δια χειρός Γιώργου Λάνθιμου, δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου φιλμ.

Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον πολυτάλαντο δημιουργό, ενώ αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν.

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Λάνθιμος κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το «Bugonia», την πρώτη του εμφάνιση μετά το Χρυσό Λέοντα που κέρδισε, πριν από δύο χρόνια για την ταινία «Poor Things», η οποία στη συνέχεια απέσπασε τέσσερα Βραβεία Όσκαρ.

Ο διάσημος σκηνοθέτης στην συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι και καφέ σακάκι, στο πέτο του οποίου είχε μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία.

Η Έμα Στόουν τράβηξε τα βλέμματα ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα και ασύμμετρο τελείωμα Louis Vuitton, πέδιλα Manolo Blahnik και κοσμήματα Tiffany & Co, σύμφωνα με τη Vogue.

Μάλιστα, ο Έλληνας δημιουργός εμφανίστηκε στο κινηματογραφικό event φορώντας καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία απασχολώντας τα media παγκοσμίως.