Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Παγκόσμια πρεμιέρα για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου – Το επίσημο τρέιλερ για το «Bugonia»

Πηγή: ΕΡΑ

Mε αφορμή την χθεσινή παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia» δια χειρός Γιώργου Λάνθιμου, δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου φιλμ.

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Ξαφνική αδιαθεσία του Τζορτζ Κλούνεϊ λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας ταινίας του

Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον πολυτάλαντο δημιουργό, ενώ αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν.

Έμα Στόουν Τζέσι Πλέμονς
Πηγή: ΕΡΑ

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Έμα Στόουν Γιώργος Λάνθιμος
Πηγή: ΕΡΑ

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Λάνθιμος κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το «Bugonia», την πρώτη του εμφάνιση μετά το Χρυσό Λέοντα που κέρδισε, πριν από δύο χρόνια για την ταινία «Poor Things», η οποία στη συνέχεια απέσπασε τέσσερα Βραβεία Όσκαρ.

Έμα Στόουν Τζέσι Πλέμονς
Πηγή: ΕΡΑ

Ο διάσημος σκηνοθέτης στην συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι και καφέ σακάκι, στο πέτο του οποίου είχε μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία.

Έμα Στόουν
Πηγή: ΕΡΑ

Η Έμα Στόουν τράβηξε τα βλέμματα ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα και ασύμμετρο τελείωμα Louis Vuitton, πέδιλα Manolo Blahnik και κοσμήματα Tiffany & Co, σύμφωνα με τη Vogue.

Μάλιστα, ο Έλληνας δημιουργός εμφανίστηκε στο κινηματογραφικό event φορώντας καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία απασχολώντας τα media παγκοσμίως.

Έμα Στόουν
Πηγή: ΕΡΑ

