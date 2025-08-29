e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σήμερα οι τελευταίες πληρωμές στους δικαιούχους

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή (29/8) η καταβολή περισσότερων από 2,44 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους . Σημειώνεται ότι οι πληρωμές ξεκινήσαν στις 25 Αυγούστου και αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν στους δικαιούχους κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2025. Από τις 25 Αυγούστου έχουν καταβληθεί συνολικά 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους.

από τις 25 έως και τις 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

σήμερα 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: