e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σήμερα οι τελευταίες πληρωμές στους δικαιούχους

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή (29/8) η καταβολή περισσότερων από 2,44 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους . Σημειώνεται ότι οι πληρωμές ξεκινήσαν στις 25 Αυγούστου και αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν στους δικαιούχους κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2025. Από τις 25 Αυγούστου έχουν καταβληθεί συνολικά 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους.
- από τις 25 έως και τις 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
- σήμερα 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».