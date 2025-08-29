e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σήμερα οι τελευταίες πληρωμές στους δικαιούχους

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή (29/8) η καταβολή περισσότερων από 2,44 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους . Σημειώνεται ότι οι πληρωμές ξεκινήσαν στις 25 Αυγούστου και αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν στους δικαιούχους κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2025. Από τις 25 Αυγούστου έχουν καταβληθεί συνολικά 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους.
  • από τις 25 έως και τις 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • σήμερα 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό είναι το καλύτερο φρούτο για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με ειδικούς

22χρονη από τη Βραζιλία πέθανε έπειτα από αλλεργική αντίδραση κατά την αξονική τομογραφία – Πόσο συχνό είναι;

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση –Αναλυτικός οδηγός

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή

Άνδρας ζήτησε από το ChatGPT να μετρήσει μέχρι το 1.000.000 και έμεινε έκπληκτος με την απάντηση του chatbot

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γυναίκα που ράβει ένα φόρεμα σε 17 δευτερόλεπ...
περισσότερα
07:32 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση – Αναλυτικός οδηγός

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λάβουν το επίδομα παιδιού οι δικαιούχοι, με τα χρήματα ...
18:30 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

LAMDA Development – ION Group: Στρατηγική συμφωνία 450 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο The Ellinikon 

Τη δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, γ...
12:08 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται αύριο

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδ...
09:31 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη

Οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη δέσμευση ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix