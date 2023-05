Eurovision 2023: Συγκίνησε το κοινό ο Μαχμούντ – Ερμήνευσε το «Imagine» του Τζον Λέννον – ΒΙΝΤΕΟ

Συμμετέχοντες που άφησαν εποχή, ερμήνευσαν τραγούδια – σταθμούς στην Λίβερπουλ Αρένα για τον μεγάλο τελικό, λίγο πριν την ψηφοφορία και την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή και της κατάταξης των χωρών στην 67η Eurovision.

O Ιταλός Μαχμούντ ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης-έκπληξη που επέστρεψε με μία μοναδική ερμηνεία στον τελικό του διαγωνισμού λίγο πριν την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός τραγουδιστής ερμήνευσε το «Imagine» του Τζον Λένον και προκάλεσε συγκίνηση στο κοινό που παραβρέθηκε στην Λίβερπουλ Αρένα αλλά και στους φανς του διαγωνισμού που παρακολουθούν τον τελικό από τους δέκτες τους.

Να θυμίσουμε ότι ο Αλεσσάντρο Μαχμούντ, όπως είναι το όνομά του, κέρδισε το Φεστιβάλ Μουσικής του Σανρέμο το 2019 στις 9 Φεβρουαρίου 2019 με το τραγούδι «Soldi» κι εκπροσώπησε την χώρα του στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2019, κατακτώντας την δεύτερη θέση, ενώ στον περσινό διαγωνισμό μαζί με τον Μπλάνκο και το τραγούδι «Brividi» εκπροσώπησε την Ιταλία για δεύτερη φορά στο Τορίνο, κατακτώντας την έκτη θέση.

Imagine iconic Eurovision alumni taking to the stage together… Oh wait, you don’t have to! #Eurovision pic.twitter.com/v6iFWYNfrV

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023