Emily in Paris: Όσα πρέπει να ξέρετε για την τέταρτη σεζόν – Οι πρώτες φωτογραφίες

Το Netflix μόλις δημοσίευσε μερικές ειδήσεις που θα κάνουν τους θαυμαστές της “Emily in Paris” να λένε, “Ooh la la”… Η υπηρεσία ροής αποκάλυψε ότι η τέταρτη σεζόν του σόου του Netflix βρίσκεται σε παραγωγή, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να μάθουμε εάν η Emily (Lily Collins) και ο Gabriel (Lucas Bravo) θα συναντηθούν.

Η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς είπε ότι η σεζόν θα αναγκάσει την Έμιλυ να αποφασίσει «αν όλα όσα θέλει είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεται».

Εδώ είναι όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την τέταρτη σεζόν.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά η σεζόν – η οποία επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 – βρίσκεται στην παραγωγή.

Η Collins δημοσίευσε μια φωτογραφία της να ποζάρει με ένα σενάριο που έγραφε «Η Emily in Paris Episode 401». Από τη φωτογραφία, φαίνεται ότι το καστ φιλοξένησε ένα τραπέζι που διαβάστηκε για το επεισόδιο στις 17 Ιανουαρίου 2024.

«Είπε κάποιος Saison Quatre;! Επιτέλους ξαναβρέθηκα με την οικογένεια του @emilyinparis μου πίσω στο Παρίσι και αισθάνομαι τόσο ωραία. Αν και, ίσως χρειαστεί να βελτιώσω τις ικανότητές μου για τις selfie για χάρη της Έμιλυ…», έγραψε η Κόλινς στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix India (@netflix_in)

Η επίσημη σελίδα στο Instagram “Emily in Paris” δημοσίευσε επίσης την ίδια φωτογραφία και πρόσθεσε την εξής λεζάντα: “Bonjour from Paris! Emily in Paris season 4 is now in production.”

Η Κόλινς απάντησε με το εξής σχόλιο: «Yeasssss».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emily In Paris (@emilyinparis)

Ποια μέλη του καστ επιστρέφουν για την 4η σεζόν;

Το Netflix δεν έχει πει πολλά ακόμα για την τέταρτη σεζόν, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι παρακάτω σταρ θα επιστρέψουν αφού έπαιξαν έναν τόσο κρίσιμο ρόλο στην Τρίτη Σεζόν και όλοι έχουν άλυτες ιστορίες:

Λίλι Κόλινς (Έμιλυ)

Λούκας Μπράβο (Γκάμπριελ)

Lucien Laviscount (Alfie)

Ashley Park (Μίντι)

Camille Razat (Camille)

Leroy-Beaulieu (Sylvie)

Είναι πιθανό η Παρκ να επιστρέψει, αλλά πρόσφατα αποκάλυψε ότι νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες κατά τη διάρκεια των γιορτών, αφού ένα κρούσμα αμυγδαλίτιδας μετατράπηκε σε «κρίσιμο σηπτικό σοκ», το οποίο, όπως λέει, «μόλυνε και επηρέασε» αρκετά από τα όργανά της.

Τι είπε η Κόλινς για την 4η σεζόν του Emily in Paris;

Τον Ιούνιο, η Κόλινς γύρισε ένα βίντεο με teaser για την επερχόμενη σεζόν.

«Έγιναν τόσα πολλά που χρειαζόμαστε απλώς απαντήσεις. Είναι ακόμα συντετριμμένος ο Άλφι; Θα πάρει ο Γκάμπριελ το αστέρι Michelin του; Θα πάνε η Mindy και το συγκρότημα στη Eurovision; Και τι γίνεται με την Καμίλ; Θα διαρκέσει ο αναζωπυρωμένος έρωτας της Sylvie; Και το ερώτημα στο μυαλό όλων μας: Θα συναντηθούν επιτέλους η Έμιλυ και ο Γκάμπριελ;. Μακάρι να μπορούσα να σου πω περισσότερα, αλλά θα πρέπει απλώς να περιμένεις για να μάθεις» περιέγραψε.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε περισσότερη διασκέδαση, περισσότερη μόδα και φυσικά περισσότερο δράμα για όλους σας. Η Έμιλυ θα πρέπει να αποφασίσει αν όλα όσα θέλει είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεται. Και ενώ η καρδιά της Emily θα παραμείνει πάντα πιστή στο Παρίσι, η ζωή της παίρνει μερικές απροσδόκητες ανατροπές αυτή τη σεζόν. Μην εκπλαγείτε που τη βρείτε σε διακοπές» τόνισε.

Πώς τελείωσε η 3η σεζόν του Emily in Paris;

Η τρίτη σεζόν του “Emily in Paris”, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο Netflix τον Δεκέμβριο του 2022, μας άφησε με πολλά cliffhangers.

Οι συνάδελφοι της Έμιλυ έκαναν κάποιες σημαντικές κινήσεις. Η Sylvie και ο σύζυγός της αναζωπύρωσαν τη σχέση τους, ενώ ο Julien (Samuel Arnold) μας άφησε να πιστεύουμε ότι φεύγει από το Agence Grateau.

Σε άλλο σημείο, η Mindy φώναξε τον φίλο της Nico (Paul Forman) επειδή της είπε ψέματα για την Emily. Έμαθε επίσης ότι το τραγούδι της “Mon Soleil” έγινε αποδεκτό στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Στον γάμο έκπληξη της Καμίλ και του Γκάμπριελ, η νύφη διέκοψε την τελετή αφού ξέρει ότι ο γαμπρός είχε αισθήματα για την Έμιλυ. Στη συνέχεια, ο Άλφι και η Έμιλυ χωρίζουν. Αλλά δεν θα είναι εύκολο για την Έμιλι και τον Γκάμπριελ: Καθισμένος δίπλα-δίπλα με την Αμερικανίδα του, ο Γκάμπριελ ανακάλυψε ότι η Καμίλ είναι έγκυος.

Πηγή: FOXReport.gr

