Δύο μεγάλα projects «κλειδώνει» το Star – Δεν θα επιστρέψει το «Dancing with the stars»

Σε τροχιά αποφάσεων για τη νέα σεζόν μπαίνει το Star, καθώς «κλειδώνει» το μπάτζετ για τα projects υψηλού κόστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς θα επιστρέψει με δύο ψυχαγωγικά projects στη βραδινή ζώνη, αυξάνοντας τις ημέρες μετάδοσης πρωτότυπου προγράμματος σε τέσσερις. Δύο ημέρες θα καταλαμβάνει το «GNTM», που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα θα επιστρέψει στον αέρα του Star τον Σεπτέμβριο, και άλλες δύο ημέρες θα μεταδίδεται το καινούργιο ταξιδιωτικό ριάλιτι του καναλιού «Asia express» με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, το οποίο θα ξεκινήσει γυρίσματα τον Απρίλιο στην Καμπότζη.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με το «Dancing with the stars», που έριξε αυλαία πριν από λίγες ημέρες. Παρότι το Star κατέχει τα δικαιώματα μετάδοσης του χορευτικού σόου για έναν χρόνο ακόμα, δεν προβλέπεται να επαναφέρει το «Dancing with the stars» για δεύτερη σεζόν. Το κανάλι «κλειδώνει» το μπάτζετ σε δύο μεγάλα projects και η μόνη πιθανότητα να αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό του προς τα πάνω θα είναι εφόσον προκύψει κάτι πολύ δυνατό.

Μέσα στον Φεβρουάριο, παράλληλα, το Star ξεκινά συζητήσεις με την Βίκυ Καγιά για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι θα προτείνει στην παρουσιάστρια να επιστρέψει στο «Greece’s next top model», από το οποίο η ίδια αποφάσισε να αποχωρήσει τον Απρίλιο του 2021. Μετά από έναν χρόνο απουσίας και με δεδομένο ότι το «Dancing» δεν θα επιστρέψει για νέο κύκλο, το Star επιθυμεί το comeback της Β. Καγιά στον… φυσικό χώρο της, την κριτική επιτροπή του «GNTM».

Δεδομένου ότι έχει αποφασιστεί ήδη και από τις δύο πλευρές ότι θα συνεχίσουν και του χρόνου το «Shopping star», οι συζητήσεις του Star με τη Β. Καγιά θα αφορούν το δεύτερο project που θα αναλάβει, ενώ δεν αποκλείεται τελικά, αν δεν αποδεχθεί την επιστροφή στο «GNTM» και δεν βρεθεί κάτι άλλο, να μείνει στο Star με μία εκπομπή.