Χάος στην Eurovision: Διέκοψε την πρόβα ο Γάλλος τραγουδιστής, εκτός παρέλασης Ελλάδα, Ιρλανδία και Ελβετία – 15.000 διαδηλωτές κατά του Ισραήλ

Άνω κάτω έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η φετινή Eurovision που έχουν ως σημείο αναφοράς την συμμετοχή του Ισραήλ και τον πόλεμο στην Γάζα.

Η συμμετοχή της Ιρλανδίας το Bambie Thug έχασε την τελική πρόβα για την παρέλαση των σημαίων. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Instagram του Bambie Thug, η πρόβα δεν έγινε εξαιτίας μίας «κατάστασης» που απαιτούσε την «επείγουσα προσοχή» από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

«Υπήρξε μια κατάσταση ενώ περιμέναμε να βγούμε στη σκηνή για την πρόβα της παρέλασης των σημαίων, η οποία αισθάνθηκα ότι χρειαζόταν επείγουσα προσοχή από την EBU. Η EBU έχει λάβει σοβαρά υπόψη της αυτό το θέμα και βρισκόμαστε σε μια συζήτηση σχετικά με το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Αυτό σημαίνει ότι έχασα την πρόβα τζενεράλε μου. Λυπάμαι πολύ για τους θαυμαστές μου που ήρθαν να με δουν. Ελπίζω να σας δω στη σκηνή απόψε», έγραψε το Bambie Thug.

Παράλληλα ο υποψήφιος της Γαλλίας, Slimane διέκοψε την δική του τελική πρόβα για να πει ότι ο διαγωνισμός της Eurovision πρέπει να αφορά «την ένωση για την μουσική, ναι, αλλά για την αγάπη, για την ειρήνη». Το σχόλιο του καταχειροκροτήθηκε από το κοινό στο στάδιο.

H Eurovision επιβεβαίωσε ότι γνώριζε πώς ο Γάλλος τραγουδιστής ήθελε να κάνει μία παρέμβαση για να στείλει ένα «μήνυμα αγάπης».

Την ίδια στιγμή έξω από το Malmö Arena, όπου θα πραγματοποιηθεί ο τελικός, συγκεντρώθηκαν 15.000 διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, που ζητούν να αποβληθεί από τον τελικό ο Ισραηλινή διαγωνιζόμενη Eden Golan.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε προκλητικά στη σκηνή ανεμίζοντας πίσω της μια ισραηλινή σημαία για την τελική πρόβα της, καθώς στάθηκε απέναντι στο μίσος που δέχτηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Η Μαρίνα Σάττι και ο Nemo από την Ελβετία έχασαν επίσης την παρέλαση των σημαίων. Νωρίτερα ο υποψήφιος της Ολλανδίας, Joost Klein αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό και ανακρίθηκε από την αστυνομία για ένα περιστατικό με γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision, η EBU εξέδωσε νέα ανακοίνωση μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας/.

Στη νέα της ανακοίνωση, η EBU αναφέρει: «Ως αποτέλεσμα της μη συμμετοχής της Ολλανδίας στον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τον αριθμό τους όπως έχει ανακοινωθεί. Δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση νούμερο 5.

Τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής, που ελήφθησαν μετά την βραδινή γενική πρόβα την Παρασκευή 10 Μαΐου, υπολογίστηκαν εκ νέου, έτσι ώστε η Ολλανδία να μην λάβει βαθμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να κατατάξουν όλα τα τραγούδια από το 1 έως το 26.

Για παράδειγμα, αν η Ολλανδία κατετάγη 9η από μια εθνική κριτική επιτροπή σε μια χώρα, το 10ο τραγούδι κατατάσσεται τώρα στην 9η θέση και θα λάβει 2 βαθμούς και το πρώην 11ο τραγούδι είναι τώρα 10ο και παίρνει 1 βαθμό».

Στη συνέχεια εξηγεί πως: «Δεν θα απονεμηθούν βαθμοί στην Ολλανδία από το κοινό. Οι θεατές στην Ολλανδία εξακολουθούν να επιτρέπεται να ψηφίζουν στον Μεγάλο Τελικό και το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της Ολλανδίας παραμένει έγκυρο.

Η EBU θα ενημερώσει όλους τους τηλεπικοινωνιακούς εταίρους ότι η Ολλανδία δεν συμμετέχει πλέον και θα προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε τις γραμμές για το τραγούδι 5. Ζητάμε να μην επιχειρήσει κανείς να ψηφίσει το τραγούδι 5. Εάν κάποιος προσπαθήσει να ψηφίσει για το τραγούδι 5 οι ψήφοι του θα δεν μετράνε, αλλά υπάρχει πιθανότητα να χρεωθούν οι θεατές. Η Ολλανδία δεν θα εμφανιστεί στον βαθμολογικό πίνακα».

