Eurovision 2024: Απούσα η Ελλάδα από την παρέλαση των σημαιών

Δεν σταματούν οι εξελίξεις στην φετινή Eurovision. Την ώρα που ο αποκλεισμός της Ολλανδίας έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, έγινε γνωστό ότι πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έλειπαν από τη σκηνή της παρέλασης των σημαιών.

Συγκεκριμένα αναρτήσεις αναφέρουν ότι η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ελβετία έλλειπαν από τη σκηνή της παρέλασης των σημαιών, ενώ το show καθυστέρησε να ξεκινήσει 17 λεπτά.

Several artists not present at the flag parade of the family show just now: Ireland, Greece and Switzerland. The show also started 17 minutes late.

